Sarıgül'den muhalefete "Biden" iddiası: Açıklamazlarsa ifşa edeceğim

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28 Ekim 2021 Perşembe 09:35:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 09:35:00

Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

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TDP lideri Mustafa Sarıgül, Sert Sorular programına katıldı. Canlı yayında muhalefet partileriyle ilgili iddialarını açıklayan Sarıgül, "Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programında "ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor." şeklindeki iddiasıyla ilgili konuştu. Sarıgül, para alan partinin bunu açıklamaması halinde kendisinin ifşa edeceğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu.

"ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez." ifadelerini kullanan Sarıgül, "Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok." dedi.

"AÇIKLAMAZSA BİZ İFŞA EDERİZ"

Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı hatırlatılan Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : Mustafa Sarıgül TVNET Türkiye Değişim Partisi abd biden
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