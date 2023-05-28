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28 Mayıs 2023 Pazar 14:12:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 14:12:00

Mustafa Destici, oyunu kullandı

Kaynak: AA

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da oyunu kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşlardan oylarını kullanmalarını isteyerek, "Takdir milletimizindir. Milletimizin, seçmenimizin vereceği her türlü karara biz saygılıyız. Çünkü biz demokrasiden, milli iradeden, milletten yanayız." dedi.

Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için eşi Şükriye Destici, oğlu Alp Eren Destici ve partilerle Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne geldi.

Nüfus cüzdanı bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından 3159 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerinin tamamlandığını ancak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını anımsatan Destici, "Türkiye, 14 Mayıs'ta tam bir demokrasi şöleni yaşadı. Barış ve kardeşlik içinde seçim gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı olarak birinci turda cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanalım istiyorduk ama milletimizin takdiri böyle oldu." diye konuştu.

Destici, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinin sahada olduğunu, seçime yönelik hazırlık yaptıklarını belirterek, "Dün akşam itibarıyla da bitirdik. Beklentimiz, aradaki fark korunarak hatta bunun üstünde bir sonuçla cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını bekliyoruz, ümit ediyoruz. Tabii milletimizin tercihidir." dedi.

Tüm vatandaşlardan sandıklara giderek oy kullanmalarını isteyen Destici, "Türk demokrasisine güzel bir katkı sağlasınlar. Oy kullanılan okullar, sandıklar çok sakin, çünkü tek bir oy kullanıldığından sıra beklenmiyor. Tüm vatandaşlarımızdan sandıklara sahip çıkmalarını ve sandığa giderek oylarını kullanmalarını öncelikle istirham ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Destici, her bir oyun çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rehavete kapılmamak gerekiyor, 'Nasıl olsa arada yüksek bir puan farkı var, 5 puan gibi bir fark var. Bu kapanmaz, rahatlıkla kazanılır. Benim oyumla bir şey olmaz' demeyelim. Mutlaka bir oy çok kıymetlidir, herkes oyunu kullanmalı. Özelde de Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha 13. Cumhurbaşkanı olarak katkı verilmesini istiyoruz.

Devletimizin varlığının bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin kardeşliği, istiklali ve istikbali için bunun mücadelesini veriyoruz. Daha güçlü, müreffeh, mutlu, büyük bir Türkiye için bir araya geldik. Vatandaşlarımızdan da bugün oylarını kullanarak bu mücadeleye katkı vermelerini diliyoruz. Takdir milletimizindir. Milletimizin, seçmenimizin vereceği her türlü karara biz saygılıyız. Çünkü biz demokrasiden, milli iradeden, milletten yanayız. Bugüne kadar millet iradesine vurulan bütün darbelere hep karşı çıktık, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kararı, milletimiz sandıkta verecek. Dün 27 Mayıs'tı, bir daha bu ülkenin 27 Mayıslar yaşamaması için bizim sandıklarda güçlü olmamız lazım ve güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor."

Seçimlerin hayırlı olmasını yineleyen Destici, "İnşallah 14 Mayıs'ta olduğu gibi huzur ve barış içinde, kardeşçe bir seçimi daha geride bırakırız." ifadelerini kullandı.

Destici, daha sonra gazetecilere çikolata ikram etti.

Etiketler : BBP MUSTAFA DESTİCİ OY VERME
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