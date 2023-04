Mustafa Destici: Erkan Baş vatansever biriyse “PKK terör örgütüdür, lanetliyorum” desin

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

"Erkan Baş vatansever biriyse "PKK terör örgütüdür, lanetliyorum" desin. 40 yıldır PKK ile mücadele ediyoruz binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu, masum öğretmenlerimiz, kundakta bebeklerimiz şehit oldu."

Bizim hassasiyetimiz devletimizin varlığına, milletimizin birliğinedir. Batı Trakyalı kardeşlerimiz bizim kadar hassaslar. Ben o bölgeyi 10 sene önce gezmiş ve onların dertlerini dinleyip çare olmaya çalışmış bir insanım. Bizim burada tavrımız açık ve nettir. Benim sözlerimin hedefinde PKK listesinden meclise giren ve onunla kol kola yürüyen TİP başkanıdır. Herkes fikir ve düşüncesini ifade edebilir. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddet. Ona bulaşmayacak, yöntem olarak seçmeyecek, desteklemeyecek ve terör örgütü üyesi uzantılarıyla iş birliği yapmayacak. Buradan İrfan Değirmenci'ye, Mehmet Aslantuğ'a ve bu şekilde toplumda tanınan insanlara soruyorum. Bu konu üzerinden bana saldıran Fatih Portakal, Merdan Yanardağ, Emre Kongar, Murat Yetkin, Çiğdem Toker gibi isimler beni ırkçı ilan ettiler. Erkan Baş'a sahip çıkıyorlar. Sahip çıktıkları kim? Kandilin listesinden meclise giren PKK ile kol kola yürüyen biri. Irkçılığı reddeden, bir dinin mensubu olanbana da saldırır biçimde yorumda bulunuyorlar. Erkan Baş vatansever biriyse "PKK terör örgütüdür, lanetliyorum" desin. PKK ile kol kola yürüyen birini savunuyorlar. Hangi anlayışa sahip olursa olsun kim terör örgütünü lanetlemezse yanında değilim. 40 yıldır PKK ile mücadele ediyoruz binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu, masum öğretmenlerimiz, kundakta bebeklerimiz şehit oldu. Ülkemizin sözde aydınları, gazeteci kılığındaki aynı düşünceye sahip kişilerin gerçek kimlikleri ortaya çıkıyor. Bir tarafta vatansever inançlı birisi diğer tarafta inançsız birileri. Terör örgütü ile kol kola gelen birini görünce hemen yanında oluyorlar.

Muhsin Başkan'ın son nefesine kadar yanında olduk ve onun gibi bir liderin davasına onunla birlikte sahip çıkmış olmaktan oldukça mutluyum. Onun şehadet sürecinin aydınlatılması bizim birinci önceliğimiz.

Genel başkanlık konusu gündeme geldiğinde babamın rızasını aldım. Rızası almadan bir iş yapmadım. Eşim, ailem ve çocuklarım beni görememekten şikâyetçi. Benimle çok uzun sohbetler yapamamaktan, birlikte seyahat edememekten, vakit geçirememekten şikâyetçi. Davamız, camiamız için bir emanet taşıyoruz. İnandığımız fikrin, düşüncenin, misyonun takipçisiyiz, bu çok önemli. Devletimiz için ülkemiz için milletimiz için biz aklımın erdiğinden beri ben bu yolun yolcusuyum. On üç yaşındayken babam beni tahta bir bavulla Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi yatılı okuluna getirdi, oraya girdim yetmiş sekiz yılında, beni kapıda Muharrem Abi karşıladı. Okul yurdunun başkanı Muharrem İncebel'di. O da hemşehrimdi. İlk gurbet. Orada girdim ülkü ocaklarına, oradan buralara kadar geldik. Rahmetli Muhsin Başkan'ı yetmiş dokuzlu yıllarda Ülkü Ocakları Başkanlığı'nı bırakmıştı. Rahmetli merhum Alparslan Türkeş hem gençlik müşaviri hemde eğitimci kadrosundaydı. Okullarda herkes bölünmüştü. Şeker Öğrenci Yurdu bizim ülkü ocaklarının kontrolündeydi biz de konferansa gidiyorduk. Orada tanıştık rahmetli Muhsin Başkan ile. Cezaevi dönemi hariç hiç bırakmadık. Son nefesine kadar da yanında olduk ve ondan da çok mutluyum, bahtiyarım. Onun gibi bir liderin yanında, davasında, ilk davasına sahip çıkmış olmaktan, ölümüne kadar hiç tereddütsüz, her daim her şartta yanında bulunmuş olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu da tekrar ifade ediyorum ve onun elbette ki geride bıraktıklarını da bize emanet olarak görüyoruz. Hiç tereddütsüz sürecinin aydınlatılması bizim en öncelikli vazifemiz. Onu da onunla birlikte şehadet eden arkadaşlarımızı da bir kere daha rahmet ve minnetle, şükranla yâd ediyorum.

Kılıçdaroğlu açıkça "Demirtaş'a, Kavala'ya özgürlük isteyenler bize katılsın" diyor, tabi şu an "Apo" diyemiyor ama bir safha sonra onu da yakında söylemeye başlar.

Sırrı Sakık açıkladı. Kılıçdaroğlu açıkça "Demirtaş'a, Kavala'ya özgürlük isteyenler bize katılsın" diyor, tabi şu an "Apo" diyemiyor ama bir safha sonra onu da yakında söylemeye başlar. Biraz daha eli güçlenirse af isteyenler bize katılsın der. Kılıçtaroğlunun meclis grup toplantılarında söylediği Avrupa yerel yönetimler Özerklik şartını getireceğiz diyor. Yani Türkiye'nin bir bölgesine özerklik oluşturmak anlamına geliyor. Bu zaten HDP ve PKK'nın talepleri arasında.

Yasin Börü'nün de içinde oluğu 51 masum insanı öldüren katillerin azmettiricisini "çıkartacağım" diyor, hani sen hukuka saygılı olacaktın, yargıya müdahale etmeyecektin, nasıl çıkartacaksın?

6'lı masanın görünmeyen yüzü var. Orada kimler var ? HDP, PKK var. HDP eşittir PKK'dır. Kılıçttaroğlu HDP ile görüştüğünde PKK ile görüşmüş oluyor. Bu görüşmeye Sayın Akşener görüşebilir ama taleplerini masaya getiremez dedi. Görüşmeler yapılıp sözler veriliyor. Bunları Sırrı Sakık'ın açıklamalarından duyduk. Kapılı kapılar arkasından verdiğin sözleri açıkla dedi. Yasin Börü'nün de içinde oluğu 51 masum insanı öldüren katillerin azmettiricisini "çıkartacağım" diyor, hani sen hukuka saygılı olacaktın, yargıya müdahale etmeyecektin, nasıl çıkartacaksın? Demek ki bunu affedeceksin ya da onun çıkmasını sağlayacak yasal bir değişiklik yapacaksın.