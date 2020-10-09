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09 Ekim 2020 Cuma 13:23:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 13:28:00

Mustafa Akıncı'dan skandal sözleri: Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz.' sözleri büyük tepkiye yol açtı.

Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın verdiği bir röportaj sırasında sarf ettiği "Kıbrıs'ta çözüm topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" sözleri büyük tepki çekti.

Akıncı'nın sözlerine sosyal medyadan tepki yağıyor.

O tepkilerden bazıları şöyle:

* Mustafa Akıncı Maraş'ın açılmasından rahatsız olmuş

* Rumlardan aldığımız topraklardan bir bölümünü rumlara iade etmemiz lâzım” diyen KKTC Cumhurbaşkanı(!) Mustafa Akıncı tweetlerini yoruma kapamış. Rumlar Akıncı ile hem alay ediyor hem de alkışlıyordur. Mose Akinciyan KKTC’ye değil GKRY’ye yakışır.

* Mustafa Akıncı'yı iade edin Rumlara olsun bitsin

* Mustafa Akıncı vatana ihanetten yargılanmalıdır açık ve net

* Bunun adı ihanet değil aksine, Mustafa Akıncı denilen şahsın asıl kimliğinin deşifre olmasıdır.

* Kıbrıs'ta şehit kanıyla sulanmış toprakları Rumlara verelim diyen ve Türk askerini adadan göndermek isteyen Mustafa Akıncı artık KKTC Cumhurbaşkanı değil KKTC'nin milli güvenlik sorunudur. En kısa zamanda ait olduğu yere Rumlar’a iade edilmelidir.

* "Hepsini de değil, bir miktarını." Mustafa Akıncı denen bu adam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

* "Kıbrıs topraklarından Rumlara vermemiz lazım" diyen Mustafa Akıncı mı? Maraş'ın açılmasına biz sadece Rumlar kudurur diyorduk ama belli ki Maraş açıldı diye KKTC içindeki gizli Rumlar da kudurmuş

* Mustafa Akıncı KKTC’nin değil de menfaatini kolladığı Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşuyor.

* Düşmanı başka yerde aramaya gerek yok! KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı vatanına ihanet etmektedir. Derhal görevden el çektirilmelidir.

* Peki Mustafa Akıncı işkenceyle şehit edilen çoluk-çocuklarımızı geri verebilir misin veya verirler mi?

* Maraş’la birlikte tüm KKTC Rum aşığı Mustafa Akıncı’dan kurtulur inşallah.

* Mustafa Akıncı, biz o topraklarda Rum zulmünü durdurabilmek için 498 insanımızı toprağa verdik. Bize kaybettiğimiz o 498 canı geri verin, sonra sen ve o Rum sevici zihniyetin ne halt yiyorsanız yiyin.

* Mustafa akıncı sen Türk değilsin... Türk olmak şereftir

KAPALI MARAŞ HAZIMSIZLIĞI

KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, Kapalı Maraş'ın açılmasını seçim için atılmış bir adım olarak gördüğünü söylemiş, "Demokrasi için yüz karası bir karardır." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

SKANDALLARI BİTMİYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha önce de Türkiye'nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs'ta konuşlanmasını teklif etmişti.

Akıncı, İngiliz The Guardian verdiği mülakatta ise Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirterek Türkiye’ye bağlanma ihtimalini ‘korkunç’ olarak nitelendirmişti.

star.com.tr

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