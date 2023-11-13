Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Kasım'da Şenyayla Bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk 2023-12 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ile uçaksavar mühimmatları ele geçirildi.