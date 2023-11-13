Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: AA
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sağlık ve yaşam malzemeleri ile mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Kasım'da Şenyayla Bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk 2023-12 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ile uçaksavar mühimmatları ele geçirildi.
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