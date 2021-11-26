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26 Kasım 2021 Cuma 15:36:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 15:36:00

Müslüme olayına yayın yasağı... Uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Kaynak: AA

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Mersin Barosu, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunacak.

Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Haberlerin, aileye ve kardeşlere zarar verdiği anlatılan açıklamada, "Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız. Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H.Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

Etiketler : Mersin Barosu AFAD AKUT Müslüme Yağal yayın yasağı
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