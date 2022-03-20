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Müslüman mezarına Yunan dozeri!
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20 Mart 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 08:49:00

Müslüman mezarına Yunan dozeri!

Kaynak: Akşam GAZETESİ

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Müslüman mezarlığında Yunan vandalizmi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkiler için adım attı, ama ülkesindeki Türk düşmanlığı bitmedi. Yunanistan'ın İskeçe kentinde Horozlu Köyü'nün bağlı olduğu Bulustra Belediyesi, "Futbol sahası ve sosyal tesis yapacağım" diyerek Müslüman Mezarlığını tahrip etti.

Tepkiler üzerine belediye yetkilileri "Mezarlık olduğunu bilmiyorduk, kaydı yok" açıklaması yaptı. AKŞAM, tahrip edilen mezarlığın Müslüman Mezarlığı olduğuna dair belgeye ulaştı.

'MÜSLÜMAN MEZARLIĞI'

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Necmettin Hüseyin, belgelerle ile şu bilgileri paylaştı: "Vatandaş, belediyeye mezarlarımızı temizleyin diye dilekçe vermiş. Belediye cevap dilekçesinde 'Mezarlık bize bağlı değil Vakıflar İdaresi'ne bağlı' diyor. İkinci belge ile ise Vakıflar İdaresi'ne yazılmış mezarlık temizlensin diye. 'Burası mezarlık değildi belediyeye ait bir arazi' şeklindeki savunma tamamı ile gerçek dışıdır. Kendileri de buranın mezarlık olduğunu kayıtlarda verdikleri bu belgelerle ortaya koyuyor. Belgelerde çok net şekilde 'Müslüman Mezarlığı' ibaresi geçiyor."

SALDIRI UTANÇ VERİCİ

AKŞAM'a konuşan Avukat Necmettin Hüseyin ise Türk mezarlığının belediye tarafından tahrip edilmesini nefretle kınadı. Hüseyin şunları anlattı: "Mezarlıktaki tahribat, insanlık adına utanç verici, tarihi mezarlığımızı yok etmeye kalkıştılar. Kültürel mirasımız yok edilmeye çalışılıyor. Bu saldırıyı esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. İnsani değerlerden nasibini almayan ölümüze-dirimize karşı kin ne nefret kokan bu iğrenç tutumu şiddetle kınıyor ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade ediyoruz. Tüm ilgililer hakkında da gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması gerektiğine inanıyoruz."

ZORBALIKTA DİRENİYOR

Eski Türk mezarlığının futbol stadı yapılmak üzere iş makinalarıyla dümdüz edilmesi İskeçeli Türkleri arasında büyük tepkiye neden oldu. Bazı mezar taşları yerinden söküldü ve kırıldı. İskeçe milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran belediye yönetimi aleyhine suç duyurusunda bulundu. Bulustra Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis ise yaşanan gelişmeler karşısında projeyi hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

Etiketler : Hüseyin Zeybek Yorgos Çitiridis MÜSLÜMAN MEZARI
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