VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muşlu ailelerin DEM Parti önündeki eylemi sürüyor
PKK/YPG'den Suriye'de sivillere saldırı: Ölü ve yaralılar var
Tayland'da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı
Bakan Fidan, Blinken ile görüşecek
Batan geminin kayıp personeli 21 gündür aranıyor
Batı Şeria'da 7 bin 450 Filistinli gözaltına alındı
06 Mart 2024 Çarşamba 16:35:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 16:35:00

Muşlu ailelerin DEM Parti önündeki eylemi sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinden fotoğraflarını düşürmedikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunan anne ve babalar, eylemin yapıldığı yoldan geçen ve yüksek sesle müzik açan DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi.

Baba Halit Altun, 12 yıldır evladının hasretini çektiğini söyledi.

Çocuğuna teslim olması çağrısında bulunan Altun, "Sizin yaptığınız düşüncesiz bir harekettir. Dön, yuvana gel. Onlara uşaklık yapma. PKK ve HDP sizi götürüp kullanıyor. Bunun bilincinde ol oğlum. Sizi kandırmışlar, beyninizi yıkamışlar. Gelin yuvanıza dönün, anne ve babanızın yanına gelin. Allah onları kahretsin" diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Oğluma kavuşmak istiyorum. 4 yıldır burada eylem yapıyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol" dedi.

Etiketler : DEM PARTİ EVLAT NÖBETİ ANNELER MUŞ PKK
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX