VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
"Refah'taki durum, uluslararası hukuk açısından suç teşkil ediyor"
Türkiye, Gazze'den bugüne kadar 1359 kişiyi tahliye etti
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
Avrupa Parlamentosu üyesinden İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi çağrısı
14 Şubat 2024 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 14:30:00

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Muşlu aileler, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerine devam etti.

"Evlat nöbetindeyiz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 12 yıldır yolunu gözlediği oğlundan teslim olmasını istedi.

Çocuklarının sahipsiz olmadığını belirten Altun, "HDP ve PKK çocuklarımızı okuldan aldı götürdü PKK'ya teslim etti. Van, Diyarbakır ve Muş'taki HDP il binaları önünde eylemimize devam ediyoruz. HDP ve PKK'ya sesleniyorum, çocuklarımızı getirin. Getirmediğiniz müddetçe elimiz yakanızda olacak." diye konuştu

Anne Ayten Koçhan da oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Koçhan, "PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Yeter, bu Kürt davası değil. Gelin devletimize sığının. Dağların başında, taşların dibinde, mağaralarda, deliklerde devlet kurulmaz yavrum. Bir bayrak olur, iki bayrak olmaz. Çocuğum gelse de ben yine bu eylemime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : muş aile hdp eylem evlat nöbeti pkk
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX