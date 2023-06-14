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14 Haziran 2023 Çarşamba 14:25:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 14:25:00

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Gel oğlum teslim ol. Dağların başında kimisi açlıktan ölüyor. Baba ve anne ocağına gelin. Yılanın başı HDP'dir. Versinler çocuklarımızı artık dayanamıyoruz. İki yıldır burada eyleme devam ediyoruz. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum gelse de diğer çocuklar için eylemi sürdüreceğim. Oğlum, yolunuz yol değil, gelin devletinize sığının."

Naciye Özcan, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirterek, "HDP ve PKK dünyayı yıktı. Biz de Kürt'üz. Çocuklarımızı alıp gidiyorlar, ne hakları var. 3 yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Bir gün gelip sormadılar. Ben çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Çocuklarımız gelene kadar burada eyleme devam edeceğim." dedi.

Etiketler : terör örgütü pkk muş eylem hdp
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