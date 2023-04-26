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26 Nisan 2023 Çarşamba 16:15:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 16:15:00

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu haftada da devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini belirten Koçhan, şunları aktardı:

"Yolunuz yol değil. Oğlum, Ersin gelin devletimize sığının, teslim olun. Onlar ciğerimizi nasıl yaktılarsa, Allah onların da ciğerini yaksın. Benim evladım gelip teslim olsa da ben yine eylemime devam edeceğim. Bizler bir şeylerin peşinde değiliz, ciğerlerimiz olan evlatlarımızın peşindeyiz. PKK'dan ve HDP'den korkmuyoruz, korkmayacağız. Bir bayramı daha bir yanımız eksik şekilde geçirdik. 8 yıldır evlat hasreti ile yaşıyoruz. Ağlamadığımız gün yok. Bizim yüreğimizdeki acı onların da yüreğine dolsun. Allah onlara fırsat vermesin."

Anne Gülbahar Teker ise tek bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğini belirterek, "HDP ve PKK'dan korkmuyorum. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Yeter anne babalar ağladı. Lanet olsun HDP ve PKK'ya. Muhammed Emin, oğlum, gel teslim ol. 4 yıl oldu ben senin için eylemlere katılıyorum. Sen gelsen de gelmesen de ben devam edeceğim." diye konuştu.

Etiketler : terör örgütü pkk hdp muş
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