VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez "Yılın Havalimanı" ödülünü aldı
WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza
İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem
QUA Granite, doğaya sahip çıkıyor
Avrupa İslamofobi Raporu 2022 yayımlandı
Ramazan kolilerinde bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürün uyarısı
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
CHP'li Ali Mahir Başarır ve İP'li Lütfü Türkkan'ın fezlekesi yarın Meclis'te
EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı başlıyor
BM, artan su kullanımına karşı uyardı
"6 Şubat'tan hemen sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında artış oldu"
"En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek modeller üzerine çalışılıyor"
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu
Karadeniz gazı nisanda Filyos'a getirilecek
Çin Devlet Başkanı'nın Rusya ziyaretinin "endişe verici" olduğunu söyledi
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Her 3 asansörden biri güvensiz
Askerlik işlemleri artık e-Devlet Kapısı'nda
PKK'nın sözde basın komitesi üyelerinin istihbarat topladığı iddianameye yansıdı
TMO stokları ramazanda oluşabilecek spekülatif fiyat artışlarına karşı hazır
HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
İstanbul Otogarı can çekişiyor! İBB makyaj yapıp bıraktı
60 milyar dolarlık pazarın yolu açıldı
22 Mart 2023 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 14:20:00

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

HDP'nin oğlunu kandırdığını dile getiren Altun, 20 yıl da olsa davalarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Çocuklarını HDP'den istediklerini ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Ölünceye kadar çocuklarımızın arkasındayız. Sizden çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelmediği sürece burada olacağız. Oğlum, Muhsin 8 yıldır bu acıyı bizlere çektiriyorsun. Annen ölüm döşeğinde. Gel devlete teslim ol. Devletin adaletine, güvenine ve şefkatli eline teslim ol. Ölsek dahi kendi topraklarımızda olmalıyız. Bu yoldan vazgeçin."

Ayten Koçhan da 7 yıldır evlat hasreti yaşadıklarını aktardı.

Çocuğuna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, şöyle konuştu:

"Yolunuz yol değil. Onlar sizin beyninizi yıkıyorlar. Gelin devletimize teslim olun. HDP'nin, PKK'nın tuzaklarına gelmeyin. Yılanın başı HDP'dir. Niye onların çocukları dağın başında değil. Tek bir evlat dağ başında kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Sen teslim olsan da olmasan da ben gelip eylemime devam edeceğim. Bizler bir şeyin peşinde değiliz, evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. Gelin teslim olun yavrum."

Etiketler : diyarbakır anneleri hdp terör örgütü pkk muş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX