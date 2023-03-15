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15 Mart 2023 Çarşamba 15:10:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 15:10:00

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Koçhan, "Yeter artık, evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum dönün, yolunuz yol değil. Sizi kandırıyorlar, artık yanımıza dön. Gel devletimize teslim ol. Ben HDP'den PKK'dan çocuğumu istiyorum. HDP yılanın başıdır, ne yaptıysa o yaptı. Onların çocukları okul okuyor, niye bizimkiler dağın başında." ifadelerini kullandı.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise 7 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini dile getirerek, "Sizin yeriniz orası değil, anne, babanızın yanıdır. Sizi kandırıyorlar. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Getirsinler çocuğumu bana versinler, onun için buradayım. Herkesin çocuğu yanında içi rahat bir şekilde yaşıyor. HDP olmasa gençler dağa götürülmezdi." diye konuştu.

Baba Şemsettin Özcan da Diyarbakır ve Muş'ta eylemini sürdürdüğü belirtti.

Çocuğunu HDP'den istediğini aktaran Özcan, "HDP kadar 'Kürtleri savunuyoruz' dese de bu Kürtlerin davası değildir. Eğer öyle olsaydı gelip burada derdimizi sorardı. HDP çocuklarımızı verinceye kadar burayı terk etmiyoruz. Biz onlardan para istemiyoruz. 6 yıldır çocuğumdan hiçbir haber alamadım. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. HDP her yeri bozuyor. HDP'nin kapatılması her şey için güzel olacak." dedi.

Etiketler : muş diyarbakır anneleri hdp pkk terör örgütü

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