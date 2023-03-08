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08 Mart 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 14:00:00

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, HDP önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiklerini dile getiren Altun, "Allah haklarımızı onlara bırakmasın. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa gönderdi. Kendi çocuklarını ise özel okullarda okutuyorlar. Yeter bize bu acıyı çektirdiler. 100 yıl da olsa bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı bize verin. Allah bu acıyı onlara da çektirsin inşallah." diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Devlet babamızdır. Bu bayrak bizim bayrağımızdır. Bu bayrağa sırtınızı çevirmeyin. Bu devlet bizim devletimiz." ifadelerini kullandı.

Ayten Koçhan da bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ersin, oğlum, sesimi duyuyorsan dön, gel devletimize teslim ol. HDP ve PKK'dan çocuklarımı istiyorum. HDP Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. HDP'yi kapatsınlar. Yeter analar babalar ağladı. Onlar bizim ciğerimizi yaktılar. HDP yılanın başıdır. Çocuklarımızı istiyoruz onlardan. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, iyi ki kadınlar var. Biz kadınlara şiddet istemiyoruz."

Etiketler : diyarbakır anneleri hdp terör örgütü pkk

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