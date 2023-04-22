VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Musk üç ünlünün mavi tik parasını cebinden verdi
Netanyahu'ya karşı gösteriler sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Rusya'da uçak bombası alarmı
Bakan Nebati'den Akşener'e "Rus gazı" tepkisi... "Biz işimizi yapıyoruz"
Türk vatandaşları Sudan'dan tahliye ediliyor
22 Nisan 2023 Cumartesi 23:43:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 23:43:00

Musk üç ünlünün mavi tik parasını cebinden verdi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Twitter Blue aboneliği olmayan hesapların sosyal medya platformundaki mavi onay işaretleri 20 Nisan itibarıyla kaldırıldı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, üç ünlünün parasını cebinden verdi.

Musk, ayda 8 dolar olan Twitter Blue ücretini bazı ünlülerin adına ödediğini duyurdu.

Teknoloji milyarderi, abonelik fiyatına daha önce tepki gösteren NBA yıldızı LeBron James, ünlü yazar Stephen King ve Uzay Yolu'ndaki (Star Trek) Kaptan Kirk rolüyle ünlenen William Shatner'ın hesaplarının parasını kendisinin ödediğini açıkladı.

LeBron James, 31 Mart'ta attığı tweet'te "Beni bilen bilir" diyerek parayı vermeyeceğini söylemişti.

King, ekim sonunda Musk'la Twitter Blue'nun ücreti için pazarlık yapmıştı. Twitter CEO'su bunun ardından abonelik ücretini 20 dolardan 8 dolara çekmişti.

Onay işaretinin kaldırılacağının duyulmasının ardından Shatner da Musk'a tepki göstermişti.

Twitter'da Pop Base adını kullanan bir popüler kültür hesabı, Musk'ın bazı ünlülerin abonelik ücretini karşıladığını yazdı.

Milyarder işinsanı ise buna cevaben sadece James, King ve Shatner'ın parasını verdiğini söyledi.

Musk, attığı tweet'te "Twitter hesabım, Twitter Blue'ya abone olduğumu söylüyor. Olmadım. Twitter hesabım telefon numarası verdiğimi söylüyor. Vermedim" diyen King'e de "Bir şey değil namaste" cevabını verdi.

Etiketler : elon musk twitter mavi tik abonelik
Ali, babaya benziyor

Ali, babaya benziyor
Projeler buluşması

Projeler buluşması
Yeni film heyecanı

Yeni film heyecanı
Maldivler'de aşk başkadır

Maldivler'de aşk başkadır
‘Dargın' düeti

‘Dargın' düeti
Uzaylılar beni kaçırdı

Uzaylılar beni kaçırdı
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu
Ölümden korkmam

Ölümden korkmam
Toronto Massey Hall'da Sıla rüzgarı

Toronto Massey Hall'da Sıla rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX