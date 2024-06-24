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Müsilaj, Marmara'yı nefessiz bırakabilir
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24 Haziran 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 11:00:00

Müsilaj, Marmara'yı nefessiz bırakabilir

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Marmara Denizi'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta geliyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin yeni bir müsilaj riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Marmara Denizi'ndeki kirliliğin her geçen gün artarak, daha da tehlikeli boyuta geliyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 2021'de yaşanan müsilaj (deniz salyası) sonrası 22 madden oluşan Marmara Eylem Planı'nın hazırlanıp, imzalandığını hatırlattı.

"DENİZDEKİ KİRLİLİĞİ AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Sarı, "14 madde denizin korunmasıyla ilgiliydi. Bunu başaramadık" dedi.

Sarı, yeni bir müsilaj riski ile karşı karşıya olunduğunu vurgulayan şunları söyledi: "Marmara'nın çevresinde 25 milyon insan yaşıyor. Bunların atıklarının sadece yarısını arıtıyoruz. Geri kalan yarısını ne yazık ki denize bırakıyoruz. Bu tehlikenin tekrarı kesin. Kirlilik devam ederse, ekosistemine ömür biçemeyeceğimiz Marmara Denizi, her gün, biraz daha bozulacak. Marmara'dan yararlanamaz hale geleceğiz. Balıklar azalacak. Denize girme noktasında çok risk var. Şu anda yaşadığımız gibi. Bu yüzden denizdeki kirliliği mutlaka azaltmamız gerekiyor."

Etiketler : marmara denizi müsilaj deniz salyası kirlilik
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