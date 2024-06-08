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08 Haziran 2024 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 12:00:00

Müsilaj, balıkları yüzde 25 azalttı

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Marmara Denizi'ndeki balık tür çeşitliliği müsilaj nedeniyle yüzde 25 azalış gösterdi.

Müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki balık tür çeşitliliği yüzde 25 azaldı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bizim daha çok avladığımız hamsi, istavrit, kolyoz, lüfer, sardalya gibi türlerin miktarında yüzde 25 civarında azalma var. Öte yandan köpekbalığı, vatoz gibi türlerin hem sayısında hem miktarlarında hem de biyokütlesinde yüzde 100'e yakın artışlar söz konusu" dedi.

Etiketler : marmara denizi müsilaj balık
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