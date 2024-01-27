Musiki Eğitim Vakfının Büyüleyici Konseri “ Ah Bu Gönül Şarkıları”

TRT Sanatçısı Alp Arslan'ın özel konuk olarak katıldığı etkinlikte, koro sanatçılarına keman, ud, viyolonsel, kanun, kemençe, tambur, ney, rebap ve bendir gibi birbirinden özel enstrümanlar eşlik etti. Müziğin kusursuz bir uyum içinde buluştuğu bu anlamlı gecede, Türk sanat müziğinin özgün eserleri dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Musiki Eğitim Vakfı, bu yılki konser serisine önemli bir dokunuş yaparak, ücretsiz olarak düzenlediği konserlerde Türk Halk müziği, Klasik Türk müziği ve Türk sanat müziği repertuarına ek olarak, önemli bestecilerin gönül şarkılarını da seslendirdi. Bu özel repertuar, sanatseverlere geniş bir müzik yelpazesi sunarken, Türk müziğinin zengin mirasını yaşatma misyonunu bir kez daha ortaya koydu.

GENÇ YETENEK NEVNİHAL GÖK BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geceye damgasını vuran anlardan biri, Musiki Eğitim Vakfı'nın genç yeteneklerinden 15 yaşındaki Nevnihal Gök'ün, babasıyla birlikte seslendirdiği hicaz makamındaki şarkı oldu. Gök'ün performansı, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, Türk Sanat müziğinin geleceğine olan güveni bir kez daha pekiştirdi.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Alaaddin Yavaşça'nın kıymetli eşi Ayten Yavaşça'nın da katılımıyla yoğun ilgi gören konser, sadece müzikle değil, aynı zamanda bir kültür buluşması niteliği taşıdı. Eşsiz eserler ve muazzam atmosferiyle dolu bu özel gece, Musiki Eğitim Vakfı'nın 42 yıldır süregelen sanat serüvenine yeni bir sayfa ekledi. Türk müziğinin kalbinin attığı bu etkinlik, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatarak geceyi bir müzik şölenine dönüştürdü.

Musiki Eğitim Vakfı Hakkında:

Fikret Erkaya'nın öncülüğünde 1991 yılında Maltepe Musiki Eğitim Merkezi olarak kurulan ve 42 yıldır Türk müziğine kattığı değerle ön plana çıkan Musiki Eğitim Vakfı, Türk sanat müziğinin zengin mirasını yaşatan bir kültür hazinesi olarak karşımıza çıkıyor.

1994 yılında Maltepe Belediyesi bünyesine dahil olan ve Fikret Erkaya Klasik Türk Musikisi Eğitim Merkezi adıyla faaliyet göstermeye devam eden vakıf, 2003 yılında Maltepe Musiki Eğitim Derneği adını alarak bugünkü okul binasında konservatuvar seviyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Müzik tutkunlarına geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunan Musiki Eğitim Vakfı, solfej, usul, nota, nazariyat ve repertuar derslerinin yanı sıra, bağlama, ney, ud, tambur, kanun, çello, keman, klasik kemençe, gitar, piyano gibi birbirinden kıymetli enstrüman dersleriyle öğrencilerini buluşturuyor. Klasik Türk Musikisi İcra Heyeti, Meşk Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu gibi birimler aracılığıyla her yaş grubundan müziksevere Türk müziğinin en seçkin örnekleri, alanında uzman hocalar eşliğinde aktarılıyor.

Ayrıca, 1982 yılında Sözer Yaşmut tarafından kurulan Boğaziçi Musiki Vakfı Türk Müziği Konservatuarı, 2015 yılında, Sözer Hocanın vefatının ardından, ailesinin arzusu doğrultusunda Maltepe Musiki Eğitim Vakfı çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye'nin ilk musiki eğitim vakfı olma özelliğini taşıyan bu vakıf, tarih, kültür ve sanatı bir araya getirerek öğrencilerine eşsiz bir müzik deneyimi sunmaktadır.

Musiki Eğitim Vakfı, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen müzisyenleri ve müzikseverleri ağırlayarak, onları faaliyetlerine dahil ediyor ve Türk müziğini kültürel bir köprü olarak tanıtmak adına özveriyle çalışıyor. Vakıf, her kültürden insanın, saygıyla, dostlukla ve kopmaz gönül bağlarıyla buluştuğu bir sanat yuvası olma özelliği taşıyor. Musiki Eğitim Vakfı, Türk müziğine olan sevgisi ve bağlılığıyla öne çıkarak, sanatseverleri unutulmaz bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Basın iletişimi için:

Orkestra İletişim / 0212 570 80 88

Hatice Güleç / [email protected]