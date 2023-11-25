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25 Kasım 2023 Cumartesi 20:43:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 20:43:00

MÜSİAD İsrail Boykotunun Kapsamını Genişletti: Dijital Bağımsızlık Mücadelesi

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“Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların ve siber güvenlik ürünlerinin üretimini arttırarak teknolojideki dışa bağımlılığımızı azaltmak adına düzenleyeceğimiz çalıştaya sektörün tüm paydaşlarını bekliyoruz.”

On binlerce Filistinlinin katledilmesine ve hayatta kalan Filistinlilerin de hayatlarının gün geçtikçe zorlaşmasına yol açan İsrail'in uyguladığı şiddet politikasına tüm dünyadan ses gelmeye devam ediyor. İsrail'in soykırımına destek veren batı ülkelerinin bu desteğine rağmen her gün binlerce batılı sokaklara dökülüp hem İsrail'i hem de bu şiddete destek veren kendi devletlerini protesto ediyor.

Gerek devlet, gerekse millet birlik içinde Filistin'in yanında yer alan ülkelerin başını çeken Türkiye'de ürün ve marka boykotları sürüyor. Her sektör kendi alanındaki İsrail'li ve İsrail yanlısı markaları boykot ederken bilişim sektörü de bu boykotu ilk günden beri dillendiriyor. Özellikle İsrail'e desteğini ilk günden web sitesi üzerinden duyuran dünyanın en büyük teknoloji şirketleri hem bilişim sektöründe hem de bilişim sektöründen hizmet alan şirketlerden ciddi derecede tepki gördü. Bu tepkiler beraberinde "Yerli yazılıma dönüş" ve "Dijital Bağımsızlık" kavramlarını da beraberinde getirdi.

Sürecin ilk gününden beri konu hakkında kamuoyunu bilgilendiren Türkiye'nin en önemli iş ve sivil toplum platformlarından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu bu boykotların dönemsel kalmayıp Türkiye'nin dijital bağımsızlığını ilanihaye oluşturabilmesi için Türkiye'deki tüm paydaşları bir araya getirip YERLİ YAZILIM VE SİBER GÜÇ TÜRKİYE başlığıyla çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor.

Çalıştay hakkında konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci amaçlarını şöyle anlattı: "Bu çalıştay, dijital dönüşüm sürecindeki önemli adımları tartışmak ve Türkiye'nin teknolojik geleceğine şekil vermek amacıyla düzenlenmektedir. Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermek, yerli yazılımların ve siber güvenlik ürünlerinin üretimini arttırarak teknolojideki dışa bağımlılığımızı azaltmak adına düzenleyeceğimiz çalıştaya sektörün tüm paydaşlarını bekliyoruz."

Çalıştayın sonuçlarını ve süreç içinde uygulamaya geçilip geçilmediğinin takibini de yapacak olan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu gelişmeleri sık sık kamuoyuyla paylaşacak.

www.tambagimsizdijital.org

Etiketler : dijital dönüşüm yerli yazılım siber güvenlik
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