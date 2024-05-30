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MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tedarikçi Günü etkinliği gerçekleşti
30 Mayıs 2024 Perşembe 16:38:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 16:38:00

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tedarikçi Günü etkinliği gerçekleşti

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu ile MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin beraber düzenlediği Yapı Malzemeleri Tedarikçi Günü Etkinliği MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleşti. 45 müteahhitlik firmasının katılım sağladığı etkinlikte 3000'e yakın B2B randevular gerçekleşti.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu ile MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği İnşaat ve Yapı Malzemeleri Tedarikçi Günü Etkinliği, MÜSİAD Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. 45 müteahhitlik firmasının katılım sağladığı etkinlik 3000'e yakın B2B görüşmeye, 300 farklı masaya ve 70 projeye ev sahipliği yaptı. Sektörün önde gelen müteahhitlik firmaları ile bu firmalara mal, ürün ve hizmet sunan tarafları bir araya getirerek etkin bir tanışma ve iş birliği oluşturmayı hedefleyen MÜSİAD Tedarikçi Günleri Etkinliği, üyelerin ticaretine fayda sağlayacak firmalarla networking yapma imkânı sundu.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ yaptığı açıklamasında, MÜSİAD'ın nitelikli bir etkinliği olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada MÜSİAD Ticaret Ofisimizle birlikte, üyelerimizin ticaretini geliştirebilmek için nitelikli bir organizasyon planladık. Çeşitli alandaki firmalarımızı müteahhitlerimizle randevulu olarak bir araya getirdik. 45 müteahhitlik firmamızın temsilcileri burada B2B görüşmelerine devam ediyorlar. Aynı zamanda 25 tane de stant kuran tedarikçi katılımcılarımız bulunuyor."

MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere ise programın uzun bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

Güzeldere yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun bir çalışma sonucunda, ülkemizin 45 tane güzide müteahhit firmalarını, gayrimenkul geliştiricileri ve konut üreticilerini; inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarımızı buraya davet ettik. 300'den fazla üyemizle beraber iş birliği fırsatları oluşturmaya, ticari amacına uygun verimli işler ve projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bugün buradan büyük bir ticaretin çıktılarını alacağız."

MÜSİAD'ın üyelerini bir araya getirerek etkin bir tanışma ve iş birliği oluşturmayı hedefleyen MÜSİAD Tedarikçi Günleri Etkinliği, toplamda 10 saat sürdü.

Etiketler : Müsiad tedarikçi günü yapı malzemeleri
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