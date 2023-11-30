MÜSİAD "Filistin paneli" ve "Sanat Eserleri Müzayedesi" düzenledi

MÜSİAD, Filistin Paneli ve Sanat Eserleri Müzayedesi gerçekleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Başdemir'in açılış konuşmalarını yaptığı programda, Filistin'in tarihi ve siyasi varlığının incelendiği bir panel ve gelirleri tamamen Filistin halkına bağışlanacak olan Sanat Eserleri Müzayedesi düzenlendi.

Doç. Dr. Ebubekir Ceylan'ın moderatörlüğünü yaptığı; Araştırmacı-Yazar Muin Naim, Doç. Dr. Hüseyin Mercan ve Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal'ın konuşmacı olarak katıldığı panel oturumu ile başlayan program müzayede ile devam etti. Müzayede de 15 milyon Türk Lirası toplanıp; Sadakataşı Derneği ve Deniz Feneri Derneği üzerinden Filistin halkıyla paylaşılacak.

"MÜSLÜMANLARIN DİRİLİŞİNE VESİLE OLACAK"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, programda yaptığı konuşmada, "Bu olay hiçbir şekilde Müslümanların unutacağı bir olay değil. Belki de artık dünyadaki Müslümanlarının dirilişine vesile olacak çok büyük bir dönüm noktası." diye konuştu.

Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz sonra çok değerli konuşmacılarımızın Filistin'deki hâdiselerin tarihsel sürecini, ekonomik boyutlarını, yardım çalışmalarını ve bizim iş adamları derneğinin yapması gerekenleri konuşacak. 7 Ekim'den tarihinden sonra Filistin davası artık Gazze Şeridine ve Filistin Topraklarına sığmış bir dava olarak değil, bütün dünyadaki insanların vicdanına havale edilen ve yeniden bir kurtuluşuna vesile olabilecek boyuta geldi. Filistin'de 15.000 şehidimiz var. Ama ben inanıyorum ki o şehitlerin kanlarıyla yüz binler, iki yüz binler belki milyonlar Allah'ın dinine sımsıkı sarılıp Kuran-ı Kerimi daha çok okuyacak ve büyük bir hidayet tufanı dalga dalga gelecektir.

Onlar zannediyor ki; Gazze'de doğan bütün Musaları bütün çocukları öldürelim bir daha Musalar doğmasın. Bunun için Gazze'deki çocukları öldürüyorlar. Ama biz şuna inanıyoruz ki Gazze'de Musalar çoktan doğdu. Gazze'de o gencecik çocuk yaştaki insanlar tutuklanırken, o zafer işareti yaparak gülümseyerek o çocuklar binlerce Musa'nın doğmasına da sebep olacaktır. Bizler savaşın başından itibaren MÜSİAD olarak, safımızı belli ettik. Bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi: "Her şey bittikten sonra hatırlayacağımız tek şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır." Biz bu zulme asla hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız. Bugün artık MÜSİAD olarak kalbimizle buğz etme noktasından, elimizle iş yapmaya gelen bir noktaya geldik.

Biraz sonra yapılacak müzayede de ciddi bir bağış toplayacağımıza inanıyorum. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Bu olay artık hiçbir şekilde Müslümanların unutacağı bir olay değil; belki de dünyadaki Müslümanlarının dirilişine vesile olacak çok büyük bir dönüm noktası."

"BİZLER MUTLAKA BİR VE BERABER HAREKET ETMELİYİZ"

Genel Başkan Asmalı, İsrail'in faaliyetlerinin birlikte hareket etmelerinden ve ortak sermaye oluşturmalarından kaynaklandığını dile getirip "Bir ve Beraber olmayı her zaman vurguluyoruz. İşte bir avuç Yahudi bir ve beraber hareket edince, dünya iktisadına neler yapıyor görüyoruz." dedi. MÜSİAD olarak eylem planlarının devam edeceğine ve boykotu genişletme kapsamında en iyi boykotun üretim yapma ve markalaştırmaktan geçtiğini ifade eden Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler katil İsrail barbarlığını yüzyıllar boyunca gönlümüzde bir kor ateşi gibi taşıyacağız. Bizim yapacağımız iş ve eylemler, bir saman alevi gibi bugün tepki verelim yarın her şey unutulsun gibi olmayacak, olmamalı. Boykotumuz da uzun yıllar devam edecek, ta ki orada adil, kalıcı bir Filistin Devleti kurulana kadar. Bizler bu eylemlerimize ara vermeyeceğiz. Bizler MÜSİAD ailesi olarak iş adamları derneğiyiz ve iktisaden güçlü olmak zorundayız. Bir ve Beraber olmayı her zaman vurguluyoruz. İşte bir avuç Yahudi bir ve beraber hareket edince, dünya iktisadına neler yapıyor görüyoruz.

Bütün dünya devletleri Tel Aviv'e gidip biat ettiler, el öptüler, bu iktisadi güç onları esir etmiş. Bu güç herkesi o kadar esir etmiş ki; dünyadaki herkes esir, aslında sadece Gazze halkı özgürlüğünü yaşayan halkmış. Dolayısıyla bizler mutlaka iktisaden güçlü olmalıyız Bir ve Beraber hareket etmeliyiz ve bu davayı hepimiz yüreğimizde taşımalıyız.

Ben inanıyorum ki bugün MÜSİAD camiası olarak yeni bir eylem planına geçmiş durumundayız. İnşallah Gazze ile ilgili eylemlerimiz, yardımlarımız devam edecek. Hatta bu salonda yarın boykot kapsamında Yerli Yazılım ve Siber Güvenlik konulu bir çalıştay düzenlenecek. Dolayısıyla İsrail'in bütün alandaki varlığını en aza indirip hatta yok edecek bir sistem üzerine çalışmalıyız. Bunun hepimizin bir vazifesi olduğunu düşünüyorum."

"FAYDA VE HAYIR İÇİN TOPLANDIK"

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Başdemir ise yaptığı konuşmasında Filistin halkına yardım amacı ve hayırlı bir iş için toplanıldığına vurgu yaparak, "Bugün burada bu dayanışma duygusunu pekiştireceğimiz bir akşamı yaşayacağız." diye konuştu. 7 Ekim tarihinden beri tüm dünya Müslümanları'nın içinin kan ağladığını belirten Başdemir, şöyle konuştu:

"Bugün 29 Kasım, Filistin için anlamlı bir gün. Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma günü. Böylesi anlamlı bir günde bu programı icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada bu dayanışma duygusunu pekiştireceğimiz bir akşamı yaşayacağız.

Bizi bugün buraya toplayan şey, 7 Ekim tarihinden itibaren TV'lerde, telefonlarda izlediğimiz o gördüğümüz manzaranın içindeki "O baba ben olabilir miydim?" duygusu ya da "O mü'min kardeşimin yerinde ben olsaydım, o gördüğüm çocuk benim olsaydı?" soruları. İşte bu hâl bugün bizi buraya getirdi. Bu durum, bir nevi bir acziyet hâli; müthiş bir sükût ve dayanılması ne kadar zor bir acı. Bu düşünceleri bizler bu kadar derinlerde hissederken, o hâl içinde olanlar bu izlediğimiz insanlar. O imanlı Müslümanlar bizim için ne kadar önemli örnekler ve biz kendi hâlimizde onlara ne kadar uzağız.

Bugün aslında onlara daha yaklaşmak için oradaki yangına bir damla faydamız olur mu? diye bir araya geldik. İnşallah bu kardeşlerimize katkı sağlamak için buradayız. MÜSİAD aslında Karz-ı Hasen gibi unutulmaya yüz tutmuş bir sünneti canlandıran çok nadide bir teşkilat. Bugün de bu zulme karşı sessiz kalmayacaktır."

TARİHİ, SİYASİ VE EKONOMİK SÜREÇ KONUŞULDU

MÜSİAD Filistin Paneli ve Sanat Eserleri Müzayedesi programında düzenlenen Filistin konulu panelde Doç. Dr. Ebubekir Ceylan'ın moderatörlüğünde; Araştırmacı-Yazar Muin Naim, Doç. Dr. Hüseyin Mercan ve Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal konuşmalarını gerçekleştirdi. Aksa Tufanı operasyonunun gerekliliğinden, Filistin'in tarihsel varlığı ve İsrail'in yıllar geçtikçe gerçekleştirdiği işgal konuşuldu. Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dernek olarak Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin'de yapılan yardım faaliyetlerinden görüntüler ve raporları aktardı.

15 MİLYON TL TOPLANDI

Programın son iki saatlik bölümü Ünlü Şef Ömür Akkor ve Hattat Mustafa Cemil Efe'nin sunuculuğunda düzenlenen Sanat Eserleri Müzayedesi ile devam etti. MÜSİAD üyeleri başta olmak üzere müzayedeye katılmak isteyen herkesin Bidsee uygulaması üzerinden katıldığı müzayedede gecenin sonunda 15 milyon Türk Lirası toplandı. Genel Başkan Mahmut Asmalı, toplanan paranın tamamen Filistin'deki halka aktarılacağını söyledi.

Sanat Eserleri Müzayedesi kapsamında Yusuf İyilik'in sahip olduğu ve farklı sanatçılara ait hat, ebru, minyatür, oyma eserler ve antikalar müzayedede satışa sunuldu. Aynı zamanda MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın da sahip olduğu bir koyun derisi üzerine işlenmiş Türk Bayrağı figürü 1 milyon TL'ye satıldı.

Hamit Aytaç, Hasan Çelebi, Davut Bektaş, Mustafa Parıldar, Mustafa Cemil Efe, Ferhat Kurlu ve Ali Toylu gibi önemli sanatçıların eserlerinin açık artırma ile satıldığı müzayede büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.