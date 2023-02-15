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15 Şubat 2023 Çarşamba 01:37:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 01:40:00

Murat Yetkin'den deprem bölgesindeki STK'lara çirkin sözler... "Entarili sarıklılar nerede?"

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Murat Yetkin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinde seferber olan STK'ları görmezden geldi. FOX TV ekranlarında STK'ları hedef alan Yetkin, "Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar?" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olmuşken, Murat Yetkin'den bölgede faaliyetlerini sürdüren STK'lara yönelik çirkin ifadeler geldi.

FOX TV ekranlarında konuşan Yetkin, deprem anından itibaren seferber olan STK'ları görmezden geldi.

Murat Yetkin, STK'ları hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Madenciler var gönüllü olarak gittiler. Bütün Sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var herkes var. Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar?"

"HAYAT KURTARMAK YERİNE ÖLDÜKTEN SONRA MI ORTAYA ÇIKACAKLAR?"

Konuşmasının devamında STK'ları hedef almayı sürdüren Yetkin, şöyle konuştu:

"Bir işin ucundan tutamazlar mı neredeler? Ancak sala okunurken mi ortada olacaklar. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar. Bunları açıkça konuşmamız lazım artık? Onu konuşma bunu konuşma yetti ya."

BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN STK'LAR

Sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor

Etiketler : Murat Yetkin STK deprem FOX TV

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