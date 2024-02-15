Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı: "Seven Ne Yapmaz"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum yeni seçim şarkısını paylaştı.
Murat Kurum yeni seçim şarkısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Kurum paylaşımına "Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz" notunu düştü.
İstanbulluların güven içinde evlerinde oturabilmeleri için #SevenNeYapmaz pic.twitter.com/P6CFTLZ9LF— Murat KURUM (@murat_kurum) February 15, 2024
- Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de!
- Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı: "Seven Ne Yapmaz"
- MSB kaynakları paylaştı: F-16 kararı sonrası ABD'ye ilk mesaj
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti
- Özgür Özel'den İzmir'de geri vites! 'İthal başkan' baskılarına dayanamadı
- Bilim insanları Erzincan'daki maden sahasında: Siyanür provokasyonu bilim duvarına çarptı!