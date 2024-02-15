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Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı: "Seven Ne Yapmaz"
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15 Şubat 2024 Perşembe 23:39:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 23:39:00

Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı: "Seven Ne Yapmaz"

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum yeni seçim şarkısını paylaştı.

Murat Kurum yeni seçim şarkısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kurum paylaşımına "Risksiz İstanbul için seven ne yapmaz" notunu düştü.

Etiketler : Murat Kurum AK Parti İstanbul ibb Seçim Şarkısı
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