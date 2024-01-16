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16 Ocak 2024 Salı 21:43:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 21:43:00

Murat Kurum'dan Vali Gül'e ziyaret

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü ziyaret ettik, İstanbul'u konuştuk. Nazik kabulleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Etiketler : Murat Kurum İstanbul Valisi İBB Başkan adayı ZİYARET
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