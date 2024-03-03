Kurum'dan Özel'e sert tepki: Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerledin

Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yaptığı "Kurum'u çek" çağrısına ve Gazze ile ilgili sözlerine yanıt verdi: "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar; İsrail'e tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da; Özgür Özel çekiyor."

'YETERSİZ EŞ BAŞKAN'

"Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi; Genel başkanının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin. Sonra Genel Başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin. Deprem üzerinden oraya geldiler kirli bir siyaseti yaptılar, kirli siyaseti üreten sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan sen. Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen. Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, çalışmalarına senin hayallerin bile yetişemez, rüyanda göremezsin. Bunlar seçimden sonra koltuğundan olacak, telaşları bu."

ÖZEL'DEN ÇİRKİN PROVOKASYON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı bir TV programında; "Biz bu milleti sokağa dökeceğiz ama kan akıtmayacağız" ifadeleri ise büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, DEM ile uzlaşan Özel'in kaybetme korkusu yaşadığına dikkat çekerek şiddet içerikli bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kurum dün Sultangazi'de miting yaptı, gençlerle bir araya geldi.