VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu'nun icraat yalanı
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı
"Pierre Loti-Miniatürk teleferiğini açacağız"
100 bin konutluk kentsel dönüşüm
İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki saldırılar protesto edildi
Kurum'dan Özel'e sert tepki: Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerledin
03 Mart 2024 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 11:15:00

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerledin

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

İBB Başkan adayı Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'e “Şehit cenazesinde kahkaha atan sen, kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Sen genel başkanını bile arkadan hançerledin.” yanıtını verdi.

Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yaptığı "Kurum'u çek" çağrısına ve Gazze ile ilgili sözlerine yanıt verdi: "Gazze'ye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHP'yi rahatsız etmiş. Gazze konusunda en son konuşacak olanlar; İsrail'e tek bir cümle dahi tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da; Özgür Özel çekiyor."

'YETERSİZ EŞ BAŞKAN'

"Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. Özgür Efendi; Genel başkanının, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sensin. Sonra Genel Başkanını arkadan hançerleyen yine sensin. Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sensin. Deprem üzerinden oraya geldiler kirli bir siyaseti yaptılar, kirli siyaseti üreten sensin. Şehit cenazesinde kahkaha atan sen. Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen. Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Özgür Efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, çalışmalarına senin hayallerin bile yetişemez, rüyanda göremezsin. Bunlar seçimden sonra koltuğundan olacak, telaşları bu."

ÖZEL'DEN ÇİRKİN PROVOKASYON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı bir TV programında; "Biz bu milleti sokağa dökeceğiz ama kan akıtmayacağız" ifadeleri ise büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, DEM ile uzlaşan Özel'in kaybetme korkusu yaşadığına dikkat çekerek şiddet içerikli bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kurum dün Sultangazi'de miting yaptı, gençlerle bir araya geldi.

Etiketler : murat kurum özgür özel chp provokasyon
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX