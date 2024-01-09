Murat Kurum'dan MHP'ye ziyaret
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, Selim'e destekleri için teşekkür etti. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderlerimiz arasındaki birlikteliği, kardeşlik hukukunu il, ilçe teşkilatlarımızla İstanbul'da zirveye taşıyacağız!" ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Kurum, herkesle tek tek el sıkışırken desteklerini ileten partililere "Birlikte kazanacağız" dedi. MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile bir araya gelen Kurum, Selim'e destekleri için teşekkür etti. Kurum'a ay yıldızlı tablo hediye edildi.
"31 MART AKŞAMI HEP BERABER SEVİNECEĞİZ"
Ziyarette konuşan Kurum, "Bu ittifak kanla kuruldu. Bayrağımızdaki renk de kanımızın rengi, şehitlerimizin kanının rengi. İnşallah bu ittifakı ilelebet devam ettireceğiz. Genel başkanlarımızın hukukunu, ülkemizin hukukunu hep birlikte koruyacağız. 31 Mart akşamı da hep beraber sevineceğiz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e hürmetlerimi arz ediyorum. Yine İl Başkanı kıymetli kardeşime, buradaki ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah bizi milletimize, 7'den 70'e tüm İstanbullulara utandırmasın diyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe ile MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek— Murat KURUM (@murat_kurum) January 9, 2024
İl Başkanımız Sertel Selim ve kıymetli üyelerle bir araya geldik.
İstanbul'umuzu konuştuk.
Liderlerimiz arasındaki birlikteliği, kardeşlik hukukunu il, ilçe teşkilatlarımızla... pic.twitter.com/0ekevPRifl
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