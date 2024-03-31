VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Reisi ile görüştü
Hatay'da fark attı! Mehmet Öntürk önde
Rize'de AK Parti açık ara önde!
Türkiye kararını verdi! İşte İstanbul 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
Türkiye seçimini yaptı: Ankara'da son durum!
İşte yerel seçim sonuçları
31 Mart 2024 Pazar 18:47:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 18:47:00

Murat Kurum'dan manipülasyon uyarısı: Sandıkları terk etmeyin

ABONE OL

İstanbul'da yerel için oy verme işlemi sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan İBB adayı Murat Kurum, "Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım" dedi.

Kurum, "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz" dedi.

Etiketler : Murat Kurum Yerel seçim İstanbul sandık İBB
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX