Murat Kurum'dan manipülasyon uyarısı: Sandıkları terk etmeyin

Sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan İBB adayı Murat Kurum, "Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım" dedi.

Kurum, "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz" dedi.