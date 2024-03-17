Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm için net mesajı: İstanbul'u depreme hazırlayacağız

Ümraniye'de düzenlenen Topağacı Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuşan Kurum, ilçenin dönüşümü ve geleceği adına çok önemli bir adımı atmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kurum, Topağacı'nda 1174 bağımsız birimden oluşan projenin temellerini attıklarını kaydederek, iki günde yaptıkları işin İBB'nin koca 5 yılda yaptıklarından daha fazla olduğunu ifade etti.

Ümraniye'deki imar problemlerine ve kentsel dönüşüme ilişkin vatandaşların taleplerini gidermek için Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile gece gündüz çalıştıklarını, 5 yılda 46 bin afet konutunu bitirdiklerini ifade eden Kurum, "Sadece İstanbul'da, 173 bin kentsel dönüşüm başlatmış, 365 bin sosyal konutu başlatmış, 81 ilde, 72 milyon metrekare millet bahçesi bitirmiş ve 40 tarihi meydanın ihyasını yapmış bir anlayışla karşınıza geldim. Hamdolsun şehirlerimize, vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururuyla geldik." diye konuştu.

Kurum, İstanbul sevdalıları olarak, deprem meselesini tam anlamıyla, istiklal ve milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini, kararlı adımlar atıp şehri depreme hazırlayacaklarını kaydetti.

Kentteki en önemli problemlerden birinin trafik olduğuna dikkati çeken Kurum, "230 kilometre metro sözü verip, bu süreçte sadece ve sadece 8 kilometre metro yaptılar. Yine bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi gidip üstüne hafriyat döktüler. Tünellerimize beton döktüler. Şimdi ne yapıyorlar? Telaşlandılar, alelacele gidip işe başlama töreni yapıyorlar. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Açılış değil, temel atma değil. İşe başlama töreni." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Kurum, burada vatandaşlarla huzur ve mutluluk içerisinde, davul ve zurnayla Topağacı'nın geleceğini inşa ettiğini kaydederek, "İşe başlama töreni nedir ya? O nedir ya? Telaşlılar, telaşlı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Murat ismini duydu mu şaşırıyor, şaşırıyor. O yüzden biz Murat Kurum'u ona çok defa anlatacağız. Çok defa inşallah Murat Kurum'la karşılaşacak ve hizmet nasıl yapılırmış, eser nasıl yapılırmış, İstanbul'a verilen vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek. Öyle hatırlamıyorum yok." değerlendirmesini yaptı.

"Hatırlamazsan, 31 Mart'ta da bu millet seni hatırlamaz." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bu millet seni unutur. Söz verdiysen o sözleri tutacaksın. Öyle hatırlamıyorum, unuttum, bilmiyorum yok. İşine geldi mi reklam bütçesini deprem bütçesinin iki katı harcamayı biliyorsun. İşine geldi mi, kendi menfaatini gördün mü oraya gidip çadır kurmayı biliyorsun. İşine geldi mi İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi biliyorsun ama sözlerini hatırlamıyorsun. 'İstanbul'a depremle ilgili konut yapacağım.' diyorsun. O konutları yapmıyorsun. Yok öyle yağma."

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Konuşmaların ardından, kentsel dönüşüm çalışmasının temeli atıldı.