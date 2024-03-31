Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı: Mutlaka oyunuzu kullanın
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sizlerden ricam; 'Bir oyla ne değişir?' demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir" ifadesini kullandı.
İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldığını hatırlattı.
Saat 17.00'de oy verme işleminin bitirilip, oy sayımına geçileceğini kaydeden Kurum, "Sizlerden ricam; 'Bir oyla ne değişir?' demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul'umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlularına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sevgili İstanbullular,— Murat KURUM (@murat_kurum) March 31, 2024
Sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldı. 17.00'de oy verme işlemi bitecek ve oy sayımına geçilecek.
Sizlerden ricam; bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın.
Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize,...
- Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı: Mutlaka oyunuzu kullanın
- Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi
- Bakan Fidan oyunu Ankara'da kullandı
- Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
- Şırnak'ın Hilal beldesinde seçmen, 4,5 santimetre pusulada oy kullanıyor
- Darülaceze sakinleri kurum içinde kurulan sandıklarda oy kullandı