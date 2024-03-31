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Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı: Mutlaka oyunuzu kullanın
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31 Mart 2024 Pazar 16:05:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 16:05:00

Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı: Mutlaka oyunuzu kullanın

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sizlerden ricam; 'Bir oyla ne değişir?' demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir" ifadesini kullandı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Saat 17.00'de oy verme işleminin bitirilip, oy sayımına geçileceğini kaydeden Kurum, "Sizlerden ricam; 'Bir oyla ne değişir?' demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul'umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlularına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : murat kurum istanbul oy verme demokrasi
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