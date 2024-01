"Metro hattını iki katına çıkarmak istiyoruz"

Sultangazi'de "Gençlerle Biz Bize" programında konuşan Kurum, gençlerle bir arada olmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

İstanbul'un ve gençlerin sorunlarına odaklanacaklarını, gençlerin talepleri neyse onu gerçekleştirmenin peşinden koşacaklarını belirten Kurum, gündemlerinin "Sadece İstanbul" olacağını, İstanbul'un dışındaki bir gündemle asla meşgul olmayacaklarını anlattı.

Kurum, İstanbul'un çok yorulduğunu, bunu her ilçede gördüklerini belirterek, "Ulaşımda çile çeken bir İstanbul'la karşı karşıyayız. Deprem riski tehlikesiyle her gün endişe içinde uyuyan ailelerimizi görüyoruz. Sorunlarına çözüm bulunmamış ve bu manada boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin İstanbul'u üzdüğünü görüyoruz. O yüzden biz 'Sadece İstanbul, sadece İstanbul'un sorunlarına odaklanacağız' diyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'la ilgili projelerini 10 başlıkta açıkladıklarının altını çizen Kurum, yapacakları projelerle İstanbul'daki birçok sorunu çözeceklerini kaydetti.

Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu, depremle mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu, bu manada 650 bin konutu 5 yıl içerisinde yapacaklarını, böylece deprem riskini bertaraf edeceklerini anlattı.

- "GENÇLERİN SOSYAL YAŞAMINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"



Öğrencilerin ulaşım ücretlerine yüzde 40 indirim yapacaklarını müjdelediklerini hatırlatan Kurum, göreve geldikleri ilk meclis toplantısında bunu hayata geçireceklerini belirtti.

Kurum, İstanbul'da okuyan her üniversite öğrencisine, İBB'nin her yıl 10 bin lira eğitim desteği vereceğini dile getirerek, "Bu eğitim desteğimiz her zaman artacak, güncellenecek ve her yıl düzenli olarak üniversitede okuyan gençlerimize eğitim desteğini veriyor olacağız. Gençlerin sosyal yaşamını güçlendirmek istiyoruz. Eğitimin, burada okumanın bir sorun olmasını değil, bir umut, bir gelecek olmasını istiyoruz. Bu manada eğitimi her alanda destekleyeceğiz." diye konuştu.

İstanbul'un 39 ilçesine 100 bin paylaşımlı ofis kuracaklarının altını çizen Kurum, "Burada okulunu bitiren gencimiz o paylaşımlı ofislerden, içinde her türlü hizmetin verildiği ofislerden çok makul ücretlerle faydalanabilecek ve orada kendi işini kurabilecek. 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.

Kurum, yeni evlenecek, ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yine memlekete giden kardeşlerimize, annesini, babasını görsün istiyoruz ve yılda iki defa ulaşım ücretlerinde, otobüs biletlerinin yarısını biz karşılayacağız. Öğrenci evlerine her ay 25 metreküp doğal gazı biz veriyoruz. İlkokula gidecek öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Okullarımızda temizlik gibi, beslenme gibi ihtiyaçları büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağız ve okullarımıza bu manada ailelerimize destek olacağız. Ama bizim vereceğimiz öyle yardımlar çay bardağının yarısı kadar bir süt olmayacak. Yani biz İstanbul'un tüm okullarına destek olacağız. İstanbul'da okumak değerli, huzurlu, güvenli olacak ve hepiniz bu huzuru, bu güveni göreceksiniz, yaşayacaksınız. Biz bu projeleri gençlerimizle birlikte yapacağız ve gençlerimizle birlikte 31 Mart akşamı tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye çok önemli bir mesaj vereceğiz. 31 Mart akşamı gençlerimizle birlikte İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacağız ve 'Sadece İstanbul' diyeceğiz."

- SANTA MARİA KİLİSESİ'NDEKİ SALDIRI



Murat Kurum, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya değinerek, şöyle konuştu:



"Bugün İstanbul'da, Sarıyer'deki bir kilisemizde meydana gelen elim olay sebebiyle kilisedeki vatandaşlarımıza, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Medeniyetin bize emanet ettiği İstanbul aslında fethedildiğinde bile, burada yaşayan tüm toplumu korumak kollamak tüm değerleriyle birlikte yaşatmak arzusu ve isteğiyle bugüne gelmiştir. Biz dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun tüm kardeşlerimizi kucaklamış, yardıma ihtiyacı olana el uzatmış ve hep birlikte Türkiye olmuş bir toplumuz. O yüzden bizim yönetim anlayışımızda da dili, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun, biz tüm İstanbulluları kucaklayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Tüm İstanbullularla el ele verip inşallah Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız, Fatih'in torunlarıyla çıkaracağız. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekler. En güzelini, en iyisini hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye kazandıracaklar. Çünkü böylesi bir gençliğimiz, geleceğimiz var. O yüzden ben tüm İstanbul'da huzurun öncelikle güvenin tesis edilmesi adına her şeyi yapacağımızı burada ifade etmek istiyorum."

Programın ardından bir gencin "Gençler adına sizin için ne yapabiliriz?" sorusuna Kurum, şu yanıtı verdi:

"Siz zaten her şeyi yapıyorsunuz. Ben 'bu bir gençlik hareketi olacak' dedim. O yüzden 31 Mart'ı gençler alacak, sizler alacaksınız. İstanbul'da yaşayan tüm gençlerimizle birlikte biz 31 Mart akşamı İstanbul'a çok önemli, çok güzel bir mesaj vereceğiz. Bunu gençlerimiz verecek."

Bir gencin ''Binali Yıldırım'ın başkan adayıyken Sultangazi Metro Projesi'nin temelleri atılmıştı. Ama maalesef 5 yıllık dönemde bir çivi bile çakılmadı, proje kalktı. Acaba biz yeniden İstanbul dediğimizde bunu yapacak mısınız, Sultangazi'ye metro gelecek mi?" sorusu üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'da şu an 328 kilometre metro hattı var. Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde biz metro hattını iki katına çıkarıp 650 kilometre yapmak istiyoruz. Bu manada en acil, en öncelikli yerlerden başlayarak metro hatlarını hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Bu manada ilk 5 yılda yapacağımız Vezneciler- Sultangazi raylı sistem hattını inşallah Sultangazi'ye kazandıracağız."

Bir öğrenci Kurum'a 'Sacide' ismini verdikleri kediyi hediye etti. İsminin, 'Sadece İstanbul'dan esinlenildiği öğrenilen kediyi sahiplenen Kurum, "Sacide'yi seçim kampanyamız maskotu yapacağız. 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Sacide'yle birlikte İstanbul'u kazanacağız." dedi.

Programda Murat Kurum'un seçim vaatlerinin sorulduğu bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonunda başarılı olan gençlere hediyelerini Kurum verdi.

Ayrıca Kurum, cep sineması salonunda Sultangazi Belediyesinin sporcularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Ardından Kurum, E-spor salonunda gençlerle oyun oynadı.

Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile çok sayıda öğrenci katıldı.