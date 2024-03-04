Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Sosyal medya belediyeciliği bitecek

Kurum, Sultanbeyli Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'da dalga dalga büyüyen bir değişim iradesinin olduğunu söyledi.

İstanbul'un 5 yıldır çile çektiğini, ehliyetsiz ellerde eser ve hizmet üretilmediğini ifade eden Kurum, "Tam 27 gün kaldı. Hizmet siyaseti, eser siyaseti geliyor. Gözümüzün nuru İstanbul, az daha sabret" diye konuştu.

Murat Kurum, İstanbul'un 5 yıl boyunca sahipsizlikten, vurdumduymazlıktan çektiğini söyleyerek, "İstanbul nadide bir çiçektir, emek, ilgi, aşk, sevda ister. Peki İstanbul için sevda nedir? İstanbul için sevda Murat Kurum'dur. Sevda, tatile gitmek, boş lakırdı değildir. Sevda, İstanbul'a eser üretmektir. Sevda, hiç durmadan İstanbul için çalışmaktır" sözlerini sarf etti.

Algı ve polemik yapmadıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"1 Nisan'da görevi bırakacak mevcut yarı zamanlı CHP'li İBB Başkanı, 'Ben metro fatihiyim' diyor. 5 yılda sadece ve sadece 8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın? Sultanbeyli'nin metrosunu bitiremeyen sen mi fatih olacaksın? Hadi oradan. Sen bir de kalkıp bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorsun. '650 bin konutu nasıl yapacaksın' diyor. Ya sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, ben deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen, kendi genel başkanını devirmek için o otel odalarında gizli gizli toplantılar yaparken, ben İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen, İstanbul'u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle balık yerken, ben İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum. Sen, o bizim güzelim dikey bahçelerimizi sökerken, ben İstanbul'a yeni millet bahçeleri kazandırıyordum. Peki, sen İstanbul'a yabancı belediye başkanı, senin neyin var? Şu 5 yılda İstanbul'a arada bir uğradın, algıdan başka hiçbir şey yapmadın, hep dedikodu, hep manipülasyon yaptın. Çünkü en iyi bildiğin iş bu, başka bir iş bilmiyorsun ki."

"ESERLERİ ÜRETİP SİZİ CHP'NİN İNSAFINA ASLA TERK ETMEYECEĞİZ"



"Kendi işinin hizmet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işinin ise dedikodu yapmak olduğunu" ifade eden Kurum, "Sen öyle Saraçhane merkezli trol ordularınla algı oyunlarınla Sultanbeyli'yi kandıracağını mı sanıyorsun? Ama 31 Mart'a az kaldı. Bu eş genel başkanları var ya onların, bir türlü özgürleşemeyen. Adı Özgür ama bir türlü özgürleşemedi. 'Şuraya otur' diyorlar oturuyor, 'Şuraya kalk' diyorlar kalkıyor. 31 Mart gecesi bu millet sana ders verecek, sandıkta gereken cevabı verecek, seni süresiz tatile gönderecek, o eş genel başkanını da o koltuktan kaldıracak, bunu unutma" görüşünü paylaştı.

Kurum, 31 Mart akşamı artık sosyal medya belediyeciliğinin biteceğini, Cumhur İttifak'ı belediyeciliğinin geleceğini dile getirdi.

Seçimlerden sonraki 5 yılda kentte 20 yılda yapılacak işleri gerçekleştireceklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Eserleri üretip sizi CHP'nin insafına, yalanlarına, algılarına, beceriksizliğine asla ve asla terk etmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren, Sultanbeyli'miz için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız. Sultanbeyli artık deprem korkusuyla yaşamayacak. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlam binalarda yaşaması için ilçemizin tamamında önce mülkiyet problemini bitireceğiz, ardından imar planlarını yapacağız ve ardından vatandaşımızla el ele verip Sultanbeyli'nin her bir mahallesinde dönüşümü sizlerle birlikte yapacağız."

"31 MART'TA ONLARA GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ"



İstanbul'da ulaşımın çile hale geldiğini aktaran Kurum, metro yatırımlarını harekete geçireceklerini ifade etti.

Murat Kurum, Sultanbeyli-Kurtköy-Sabiha Gökçen ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan hatlarını 1 Nisan'dan sonra çalışıp ilçeye kazandıracaklarını, yine Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattını hızlıca yapacaklarını belirtti.

İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."