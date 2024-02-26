Kurum'dan İmamoğlu'na: "Boş polemiklerin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart'ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek, millet için çalışan, çabalayan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek." dedi.

Kurum, Büyükçekmece'de düzenlenen mitingdeki konuşmasında, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu gibi 31 Mart zaferini müjdelediğini belirterek, 1 Nisan'da algı ve reklam belediyeciliğinin biteceğini dile getirdi.

İstanbul'da değişim vakti geldiğini vurgulayan Kurum, "Biz İstanbulluların hayatını değiştirecek bu şehri yeniden umudun İstanbul'u yapmaya, bu liyakatli kadrolarla birlikte geliyoruz. İstanbulluların gurur duyacağı, sahipleneceği bir belediyecilik yapmaya geliyoruz. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların hem belediye başkanı hem de kardeşi, evladı olmaya geliyoruz. Biz İstanbullu hemşehrilerimizin hem oylarına hem de kalplerine, yüreklerine, büyük gönüllerine talibiz." diye konuştu.

Tam 25 yıldır İstanbul için çalıştıklarını, çeyrek asırdır gönülleri yapmaya, yüreklere dokunmaya devam ettiklerinin kaydeden Kurum, "Şimdi de milletimize 5 yıllık o fetret döneminin ardından 'Önce siz, önce insan' diyoruz. İnsanımızın özlediği, hasretle beklediği tüm projelerimizi milletimize sunuyoruz. Allah'ın izniyle çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yönettiği her ilçesine gittiklerinde eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ama ne zaman CHP zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak, şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği demek, dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek. İşte burası, Büyükçekmece. İlçemiz maalesef, iş bilmez ellerde derdin, çilenin, sıkıntının merkezi olmuş durumda. İnanın içimiz acıyor, yüreğimiz sızlıyor. Büyükçekmece'nin, trafik, altyapı eksiklikleri var mı? O da var. En başta da su ve kanalizasyon sorunu var. Bu temel altyapı hizmetlerinin de acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Buradan Büyükşehir Belediyesine soruyorum, 5 yıldır İSKİ'yi siz yönettiniz, Büyükçekmece'de o altyapı neden yapmadınız? İSKİ'yi öyle bir hale getirdiniz ki şu anda bu devasa kurum borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ'yi 94 öncesindeki o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır."

"İSTANBUL DIŞI GÜNDEMLERİN PEŞİNDEYDİN"

Murat Kurum, Büyükçekmece'nin kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu, özellikle eski ve riskli yapıların bir an evvel yenilenmesi gerektiğini kaydederek, "Sen Büyükçekmece'nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün, şuradaki annemiz ağlarken sen hangi işin peşindeydin? Ben sana söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin." diye konuştu.

Artık milletin İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıdığını, kendileriyle arasındaki farkı gördüğünü belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'un yönetiminde, maalesef 1,5 milyon yuvamızda insanımız deprem korkusuyla yaşarken, 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara'nın yollarında kariyer hesabı yapanlar vardır. Bugün bir tarafta Fikirtepe'de 60 bin insanımıza yeni yuvalarını kavuşturanlar, diğer tarafta afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var. Bugün bir tarafta Üsküdar Kirazlıtepe'de, Ferah'ta, Mehmet Akif Ersoy'da ayağındaki çizmelerle şantiye çamuru çiğneyenler, diğer tarafta dün dost dediği adamların hukukunu çiğneyenler var. Bugün bir tarafta Pendik'te, Sultanbeyli'de on binlerce yuvanın temelini atanlar, diğer yanda Ankara'da hançer siyasetiyle kendi genel başkanının altını oyanlar var. Bir yanda Güngören'de, Zeytinburnu'nda on binlerce yeni yuvalarına kavuşturanlar var, diğer yanda kentsel dönüşüme karşı 1500 dava açanlar var. Bunlar deprem konusu görüşülürken Büyükşehir Meclisine bile gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır. Sadece bunlar bile 31 Mart'ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart'ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart'ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek, millet için çalışan, çabalayan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek."

BÜYÜKÇEKMECE'YE DENİZ ULAŞIMI SAĞLANACAK, İMAR SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kurum, Büyükçekmece-Silivri metrobüs hattını hizmete alacaklarını ifade ederek, metrobüsü Büyükçekmece'ye Silivri'ye kadar uzatacaklarını, TÜYAP-Albatros-Büyükçekmece Raylı Sistem/Füniküler hattını açacaklarına söyledi.