''Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar''

Kurum, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Romanların tarihte her zaman, adından ve kendisinden övgüyle söz ettirdiğini, tarihin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasının güvence altına alındığını belirten Kurum, "Biz o günden bugüne bu topraklarda etle tırnak gibi yaşadığımız siz Roman kardeşlerimizi Allah için seviyoruz, bu ülkenin en güzel rengi olduğunuz için sizleri çok seviyoruz. Neşenizle, sevginizle tıpkı bugün olduğu gibi salonlara sığmayan şu coşkunuzla hep yanımızda oldunuz, bizi asla yalnız bırakmadınız." diye konuştu.

Kurum, Romanlarla omuz omuza vererek nice badirelerin, zorlukların üstesinden geldiklerini vurgulayarak, "Hiç şüphesiz Türkiye'nin bugünlere gelmesinde sizlerin çok ama çok büyük emeği var. Demokratikleşmemizin, sosyal devlet kimliğinin güçlenmesinde sizlerin çok büyük katkısı var. Biz her zaman Roman kardeşlerimizin yanında, gönlünde olduk. Bugün yüreğinizdeki, gönlünüzdeki o buruk gülümsemenin farkındayız, dertlerinizin, sorunlarınızın farkındayız." ifadelerini kullandı.

Bugün İstanbul'da Romanlara kırgın baharlar yaşatıldığını bildiğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Hepimiz bu aziz şehirde yaşadığımız eziyetten çok muzdaribiz. Ama Romanların söylediği gibi 'Yol hedefin bir parçasıdır.' Bugün biz artık hedefimize, hayallerimize giden bir yoldayız. Hayallerimizi gerçekleştireceğimiz o kutlu güne çok az kaldı. Biz biliyoruz ki ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir evimizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Size söz veriyoruz, biz İstanbul'umuzu, Roman kardeşlerimizi asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız."

- "BU ŞEHRİ 'DEPREME HAZIRLAYACAĞIZ' DEDİLER, TEK BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR"

Kurum, İstanbul'un iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu dile getirerek, "Geride bırakılan 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz' dediler, tam bir çileye dönüştürdüler." dedi.

Milletin kaynaklarının CHP'yi dizayn etmek için çarçur edildiğini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi, 'İsrafı bitirdik' dediler, en büyük israfı yaptılar. Burada az önce 7-8 arkadaşımızın haksız yere işten atıldığını söylediler. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, Hızray'ı unuttular. Bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar ama hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten, İstanbul'un geleceğinden, sağlam İstanbul'dan yana olun. Haydi İstanbul, şehrine oy ver, şehrine oy ver ki İstanbul hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun."

Kurum, programda Orhan Gencebay'ın bestelediği "Sadece İstanbul" şarkısını sanatçı ile beraber söyledi.

Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.