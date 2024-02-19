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19 Şubat 2024 Pazartesi 16:54:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 16:54:00

Murat Kurum'dan İBB yönetimine kentsel dönüşüm tepkisi: İstanbul'un kaybedecek 1 saniyesi yok

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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, 650 bin konut dönüşüm vaadini "olmaması gereken" bir proje olarak nitelendiren mevcut İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut olduğunu vurgulayan Kurum, "İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur" dedi.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 650 bin konut dönüşüm vaadini "olmaması gereken" bir proje olarak nitelendiren mevcut İBB Başkanı'na cevap verdi.

İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konutun olduğunu vurgulayan Kurum, "Mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi "OLMAMASI GEREKEN" bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kurum paylaşımında, "Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart'ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul'un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Murat Kurum İstanbul AK Parti İBB Kentsel Dönüşüm
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