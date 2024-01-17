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Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü
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17 Ocak 2024 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 20:10:00

Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : murat kurum seçim belediye çalışanları özlük hakkı iyileştirme
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