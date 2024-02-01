Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına mesaj: Herkes hakkını alacak
İBB çalışanlarına yönelik açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu.
İBB çalışanlarına yönelik açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu.
Kurum, "1 Nisan itibarıyla İstanbulluların refah içinde yaşaması için çalışacaklarını belirten Kurum, "İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak" ifadelerini kullandı.
Nisanda göreve geldiğimizde İstanbulluların daha mutlu, daha refah bir yaşam sürmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız.— Murat KURUM (@murat_kurum) February 1, 2024
İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan...
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- Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına mesaj: Herkes hakkını alacak