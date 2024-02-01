VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski AB'nin ülkesine sağlayacağı destek hakkında konuştu
TCMB Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bul...
Başkan Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile görüştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
MHP'de 3 ilçe başkanlığı kapatıldı!
ABD ve İngiliz hava kuvvetleri Hudeyde şehrini hedef aldı
01 Şubat 2024 Perşembe 16:32:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 16:32:00

Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına mesaj: Herkes hakkını alacak

ABONE OL

İBB çalışanlarına yönelik açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu.

İBB çalışanlarına yönelik açıklama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Kurum, "1 Nisan itibarıyla İstanbulluların refah içinde yaşaması için çalışacaklarını belirten Kurum, "İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler : MURAT KURUM AK PARTİ İSTANBUL İBB ÇALIŞANLARI İBB ADAY
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX