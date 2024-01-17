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17 Ocak 2024 Çarşamba 16:39:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 16:39:00

Murat Kurum'dan Fenerbahçe'ye ziyaret: İstanbul'u spor merkezleriyle donatacağız

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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaretinde konuştu. Kurum, göreve geldiklerinde İstanbul'u yeni statlarla, spor merkezleriyle şehrin her yerine yayılan spor alanlarıyla donatacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'u yeni statlar ve spor merkezleriyle donatacağız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim' sözünden hareketle biz de sporumuz için çok çalışacağız.

Göreve geldiğimizde takımlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde güle oynaya maça gideceğimiz, ve oradan zevk alacağımız, huzur duyacağımız maçları yapmış olacağız. İstanbul'umuzu bu manada yeni statlarıyla, spor merkezleriyle şehrin her yerine yayılan spor alanlarıyla donatıyor olacağız

Etiketler : Murat Kurum İBB Başkan adayı Fenerbahçe Spor Kulübü
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