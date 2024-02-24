Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulunan Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine şöyle yanıt verdi: "Kalkmışlar, 'Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak' diyorlarmış? Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, biraz afetlerde yanımda olsan öğretiriz sana. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul'un projelerinde kullanacağız. İşte o 650 bin yuvayı da bu kaynaklarla, bu imkanlarla yapacağız! 5 yılda 350 bin yuva yaptık, yine yaparız."

PAZARLIK YAPTILAR!

Kurum, İstanbul'un CHP ve DEM Parti arasında pazarlık masasına yatırıldığını da savunarak "Kandil uzlaşının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. Şunu unutmasın tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa paylaşılmak istense millet buna izin vermemiştir" dedi.