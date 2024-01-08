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Murat Kurum'dan depremle mücadele mesajı: "Kararlı adımlar atacağız"
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08 Ocak 2024 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 18:23:00

Murat Kurum'dan depremle mücadele mesajı: "Kararlı adımlar atacağız"

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına adaylığının açıklamasının hemen ardından başladı. Kentte esnaf ile bir araya gelen Kurum, İstanbul'daki deprem riski ve kentsel dönüşüme ilişkin "Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar deprem riskini bertaraf edecek adımları da kararlı bir şekilde atıyor olacağız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu çalışmaları belediye başkanlarımızla birlikte yapıyor ve İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları da kararlı bir şekilde atıyor olacağız." dedi.

Kurum, Üsküdar'daki Balıkçılar Çarşısı esnafını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kurum'la vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorduğu soru üzerine Kurum, "Sadece Üsküdar'da, Ferah Mahallesi'nde, Kirazlıtepe'de yaptıklarımızı biliyorsunuz değil mi? Şimdi biz Üsküdar'da inşallah başkanımla (Üsküdar Belediye Başkanı) o 5 bin konutluk projemizi Üsküdar'ın her mahallesine yayacağız. Her mahallesinde bizim izimizi göreceksiniz. El ele, gönül gönüle gideceğiz." cevabını verdi.

Kurum, ilçedeki kentsel dönüme ilişkin "Sadece Fikirtepe'de yapılan inşaat, kentsel dönüşüm sayısı, şu an mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminin yaptığının iki katı. Size ne söz verdiysek hep o sözün peşinde koştuk. O sözümüzü tuttuk. İnşallah Fikirtepe'yi de en kısa sürede bitireceğiz." dedi.

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini, bununla ilgili neler söylemek istediğini sorması üzerine, Kurum, Ankara'ya gittiğinde Bahçeli'yi makamında ziyaret edeceğini söyledi.

Bu sabah Eyüpsultan Camisi'ne gittiklerini, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarlarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Kurum, daha sonra esnaf ziyareti yaparak vatandaşları dinlediklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaşlarla iç içe olacaklarını, onların sorunlarını dinleyeceklerini dile getiren Kurum, onların problemlerine çözüm bulacaklarını ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Gayretimiz, güzel İstanbul için. Bu güzellikleri daha da zenginleştirmek için olacak ve 16 milyonla birlikte yapacağız. Buradaki balıkçı esnafımızla şuradaki kasabımızla manavımızla birlikte bu süreci yürüteceğiz. Çünkü burada 5 binin üzerinde esnafımız var. Esnafımız bu işin bir parçası, paydaşı. Gençlerimiz, kadınlarımız yine paydaşı ve onlarla el ele inşallah bu sürecimizi yürüteceğiz."

Kurum, deprem riskinin ortadan kalkmasıyla ilgili açıklamalarının ardından imar affıyla ilgili soru üzerine, şunları anlattı:

"Ülkemizdeki deprem riskini görmezden gelemeyiz. Deprem tehdidi emin olun bu ülke için terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem riskini bertaraf etmek için de siyasi bir malzeme yapmadan siyaset üstü bir bakışla anlayışla İstanbul'un 5 bin 461 kilometrekare alanında çalışmalıyız. 39 ilçesinde çalışmalıyız. Bakın burada pazarın sonuna geldiğimizde vatandaşlarımız sorunlarını söylüyor. Diyor ki 'Ev sorunum var. Mülkiyet sorunum var. Tapu sorunum var. Efendim belediye şu hizmetleri yapmadı.' Dolayısıyla bunu dinlemek zorundasınız ki soruna çözüm bulasınız. 6 Şubat'ta Allah bir daha yaşatmasın bu milletimize, ülkemize 50 binin üzerinde canımızı kaybettik değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu acıları bir daha yaşamamak için kararlı bir şekilde siyaset üstü bir bakış açısıyla deprem dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız."

Hemen yarın deprem olacakmış gibi hazırlıkların yapılacağını ve uzun vadede kalıcı çalışmaların gerçekleştirileceğini belirten Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"O yüzden biz İstanbul'da hep şunu söylüyoruz. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu çalışmaları belediye başkanlarımızla birlikte yapıyor ve İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları da kararlı şekilde atıyor olacağız. Hiçbir şekilde imar affı söz konusu değildir. Hiçbir şekilde imar affıyla ilgili bir gündemimiz yok, hiçbir zaman da olmadı. Yani şimdi muhalefet ne yapacağını şaşırdı. Açıkçası polemikler üzerinden gündem yaratmaya çalışıyorlar. İmar affı diye bir kanun çıkmadı. İmar Barışı çıktı. İmar Barışı da vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. O binanın sağlam olduğunu, o binanın riskli olmadığını ifade etmez ve barış dahilinde vatandaşımızın bu mağduriyeti gitsin diye yapılmış bir düzenlemedir. Dolayısıyla herhangi bir imar affı yok. Biz İstanbul'umuzun güzelliklerine güzellik katmak istiyoruz. O yüzden bu anlayışla çalışacağız."

Etiketler : kentsel dönüşüm MURAT KURUM AK Parti
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