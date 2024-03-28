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Murat Kurum'dan BAYKAR'a ziyaret: Türkiye'nin geleceğine olan inancım arttı
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28 Mart 2024 Perşembe 23:50:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 23:50:00

Murat Kurum'dan BAYKAR'a ziyaret: Türkiye'nin geleceğine olan inancım arttı

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, BAYKAR'ı ziyaret etti. Türk savunma sanayinin yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SiHA'ları yerinde inceleyen Kurum, "Bir kez daha gurur duydum. Türkiye'ye, Türk gençliğine, Türkiye'nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı." dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, BAYKAR'a ziyaret gerçekleştirdi.

Kurum, yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen savunma sanaii ürünlerini yerinde inceledi.

BAYKAR ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Murat Kurum, "Bugün Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi Baykar'ı ziyaret ettik. Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA'ları yerinde inceledik. Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye'ye, Türk gençliğine, Türkiye'nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı." açıklamasında bulundu.

Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Milli Teknoloji Hamlesi'nin lokomotifi Baykar'ı ziyaret ettik.

Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA'ları yerinde inceledik.

Merhum Özdemir Bayraktar'tan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık.

Bugün yeni çok şey öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Türkiye'ye, Türk gençliğine, Türkiye'nin geleceğine olan inancım daha fazla arttı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a bu buluşmaya yaptığı samimi ev sahipliği için yürekten teşekkür ediyorum.

Etiketler : Murat Kurum Baykar Selçuk Bayraktar
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