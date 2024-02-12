Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik'te bir dizi ziyaretin ardından düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi.

Kurum, "Pendik'ten aldığımız bu destekle; 1 Nisan sabahı İstanbul'u bayram yerine çevireceğiz. İstanbul'a özlediği ne varsa yeniden kazandıracağız. Bu şehrin tamamını, bulvarlarından ara sokaklarına kadar yeniden ihya edeceğiz. Şu meydanın sevgisini karşılıksız bırakamayız. Bu umutları, bu ümitleri; bu pırıl pırıl gençlerimizi karşılıksız bırakamayız. Sizlerle birlikte el ele, omuz omuza vereceğiz ve 31 Mart akşamı İstanbul'da Fetret Devri'ni bitireceğiz. İstanbul'u ayağa yeniden kaldıracağız. Biz başkaları gibi öyle yarı zamanlı değil, tam zamanlı belediye başkanı olacağız. 7 gün 24 saat görevimizin başında olacağız. İstanbul'un hizmetinde olacağız. Göreceksiniz, en büyük farkımız, ahde vefa olacak. Vaatlerimizi ortada bırakmayacağız, söz verip unutanlardan olmayacağız. Mevcut yönetimin yaptığı gibi sözlerimizin sadece onda birini değil, projelerimizin yüzde yüzünü yapacağız. Pendik'in huzurlu, güvenli, mutlu geleceği için özenli bir proje ve takvim hazırladık. Size söz veriyorum. Pendik'te bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek. Sevgiye zaman kalacak. Ailemize, çocuklarımıza zaman kalacak. Pendik büyüyecek, Pendik güzelleşecek, Pendik zenginleşecek. Biz CHP'li İBB yönetimindekiler gibi algıda usta değiliz. Biz, alın terinde ustayız. Onlar algı yapar, biz eser yaparız. Onlar reklam yapar, biz hizmet yaparız. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset; meslek değildir. Siyaset, kariyer büyütme yeri değildir. Siyaset eserdir, siyaset hizmettir. Bizde de eser bitmez, müjde bitmez" dedi.