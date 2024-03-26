İmamoğlu'na tepki: İstanbul'dan niye saklıyorsun

Sultangazi'de seçim otobüsünden halka seslenen Kurum, mevcut İBB yönetiminin ilçeye son 5 yılda çivi çakmadığını söyledi.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin kendi projelerini eleştirdiğini belirterek, "İş bilmez mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbul'un emeğini, alın terini görmezden geliyorlar. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor. Balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Bu balya balya paraların hesabını soracak mıyız?" diye konuştu.

İBB yönetiminin İstanbul'da kentsel dönüşüm ve ulaşım projeleriyle ilgili "Bu projeler yapılmamalı" dediğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Biz 'İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceğiz.' dediğimiz de yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Ulaşımla ilgili o metroların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Sen orada İstanbul'un parasını çarçur ederken, biz İstanbul'a 39 ilçeye 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Biz Elazığ'da, Malatya'da afetzede kardeşimizin elinden tutarken, sen kayağa gidiyordun. Sen CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 ilde 180 bin konutun şantiyesini başlatıyorduk."

- "31 MART İSTANBUL'UN BAYRAMI OLACAK"



Murat Kurum, mevcut yönetimin iş bilmez, liyakatsiz ve beceriksiz olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız mal beyanından sonra mallar ortaya çıktı. Mal beyanından sonra 1,5 milyar liralık malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun, mal beyanında niye vermiyorsun? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta cevabı vereceğiz. 31 Mart'ta onlara sandıkta öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar. Bir de eş genel başkanları var, bizim bedelli askerlik yapan kardeşlerimizin vatan sevgisini sorgulayan. Bizim Kur'an kursuna giden evlatlarımızı ortaçağ zihniyeti olarak addeden genel başkanları, genel başkanlığı kaybedecek. Diğeri de o çok sevdiği tatile gidecek. 31 Mart'ta biz İstanbul'da gereken cevabı vereceğiz. Güçlü bir şekilde vereceğiz. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak."

Kurum, daha sonra seçim otobüsüyle ilçedeki caddeleri gezdi, vatandaşları selamladı.