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11 Mart 2024 Pazartesi 14:37:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 14:37:00

Murat Kurum'a tuzak mı kuruldu? Habertürk'te yaşanan sansür skandalına büyük tepki

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iBB Başkan adayı Murat Kurum'un katıldığı Habertürk programında Gazze sorusu sormak isteyen genç kıza sansür uygulandı. Stüdyodaki ekip tarafından mikrofonu elinden alınan genç kız sorusunu tamamlayamadı. Skandal harekete müdahale etmeyen programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy'a tepkiler çığ gibi arttı. 'Günün Manşeti'nde konuyu değerlendiren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç olaya tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Orhan Gencebay ve Aslı Şafak'ın da yer aldığı programa konuk oldu.

Seyircilerin Murat Kurum'a soru yönelttiği canlı yayında bir genç 'Gazze' sorusunu henüz tamamlayamadan mikrofonu vermesi istendi.

Habertürk'te yaşanan Gazze sansürünü "Günün Manşeti"nde değerlendiren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, duruma tepki gösterdi.

"O mikrofonu alın" ifadesinin çok iğrenç bir hareket olduğunu dile getiren Genç, Mehmet Akif Ersoy'u eleştirerek "Şu enaniyet kötü bir şeydir. Müdahale et olaya. Bunun adı medya maymunluğudur. Bu sana dost uyarısı bu yaptığın yanlış" ifadelerini kullandı.

Özkök ise Mehmet Akif Ersoy'un soruyu kesme nedenini "siyasi bir program olmamasını" gerekçe göstermesine tepki gösterdi. Özkök, "Murat Kurum gibi bir figürü oraya çıkartıyorsun. Ne konuşacaksın? Futbol mu konuşacaksın?. Senin hammadden siyasetçi" dedi.

Elinden mikrofon alınarak susturulan kıza sansür uygulanmasına izin vermeyen Murat Kurum, yayın sonrası o gencin sorusunu cevapladı.

Etiketler : murat kurum habertürk sansür
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