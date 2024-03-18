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Murat Kurum'dan sosyal konut müjdesi
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18 Mart 2024 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 18:39:00

Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu: İstanbul'da sosyal konut müjdesi

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahiplerini uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin sosyal konut yapacaklarını müjdesini verdi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahiplerinin uygun kiralama bedelleriyle oturabileceği 100 bin sosyal konutun müjdesini verdi.

Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'a yakışacak hizmetlerle geliyoruz.

Evi kentsel dönüşüme giren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Çok uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin sosyal konut yapacağız.

Etiketler : Murat Kurum İstanbul İBB AK Parti Sosyal Konut
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