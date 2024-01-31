Murat Kurum son anket sonucunu paylaştı: Gerideydik öne geçtik!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimlerine yönelik soruları cevapladı.

Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden itibaren büyük bir ivme yakaladıklarını belirterek "Hemen adaylığımız açıklanır açıklanmaz 2 puan gerideydik, lansmandan hemen önce anket yaptırdım şu an bir 1 buçuk puan öndeyiz." sözlerini kullandı.

"İSTANBULLULAR İLE KUCAKLAŞIYORUZ"

Kurum, "Seçime 59 gün kaldı. Bizde ilk günden itibaren çarşıda, pazarda, esnafımızın yanında, sokakta yoğun bir çalışma temposuyla İstanbullular ile kucaklaşıyoruz daha önce olduğu gibi." dedi.

"DEPREMZEDELER SİZİ KARDEŞİ GÖRÜYOR"

Depremzede vatandaşlar ile olan diyaloglarına değinen Murat Kurum "Oy vereceğiz, sizi seviyoruz, siz bize bu hizmetleri yaptınız' diyorlar. Bir tane kardeşimiz 'Depremzedeler sizi kardeşi görüyor, siz evin evladı oldunuz' dedi" diye konuştu.

"KENDİSİNİ DAĞLARIN TEPESİNDE GÖRÜYORDU"

Yerel seçimlere yönelik mevcut İBB yönetiminin kendisini çok önde gördüğünün altını çizen Kurum, "En son lansmandan önce yaptırdık yani 1 hafta önce. Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyordu. 8-10 puan öndeyiz gibi bir algıyla başladılar ki rakiplerini bile İstanbul'da aramadılar. Yani İstanbul'un dışında başka alanlarda rakip aramaya çalıştılar. Biz adaylıktan sonra bir anket yaptık. 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce anket yaptırdım. Şu an biz 1.5 puan öndeyiz." ifadelerini kullandı.