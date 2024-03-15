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15 Mart 2024 Cuma 20:01:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 20:01:00

Murat Kurum öğrencilerle iftar yaptı: Türkiye Yüzyılı'nın fatihleri gençlerimiz olacak

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Kurum, “Türkiye Yüzyılı'nın fatihleri gençlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. 21. yüzyılda fetihlerin ilim ve bilimle gerçekleştiğini dile getiren Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nın fatihleri gençlerimiz olacak." dedi.

MURAT KURUM'DAN GENÇLERE MÜJDE

İstanbul'u gençler için ilmin kapısı ve başarıların merkezi haline getirmekte kararlı olduklarının altını çizen Kurum, "Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız." ifadelerini kullandı. Gençlerin yönetimde söz ve hak sahibi olabilmesi için 'Gençlik Meclislerini' işler hale getireceklerini sözlerini ekledi.

"ESKİMİŞ KONUTLARIMIZ 1 YIL SONRA ARTIK SOKAĞINIZDA OLMAYACAK"

Kentsel dönüşüm ve ulaşım ile ilgili sorunları çözmek için hemen harekete geçeceklerini ifade eden Kurum, "Sokağınızda yanından geçmeye çekindiğiniz sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak. Onların yerinde afetlere karşı dirençli 130 bin yeni konutumuzu göreceksiniz. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Şu an 340 kilometre olan metro mesafesini 5 yılda 650 kilometreye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Etiketler : Murat Kurum İstanbul Üniversitesi ifade kullanımı
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