Murat Kurum: Konut yatırım aracı olmaktan çıkacak

Bakan Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Emlak Konut ve THY iş birliğiyle yapılacak olan Arnavutköy Yenişehir Konut Projesini bugün duyurduk. Yeni projeyle ev sahibi olmak isteyenler için başvurularımızı almaya başladık.

Düşük ödeme planlarıyla yapılacak. Bu proje, İstanbul'da kira artışlarının önüne geçecek. 13 bin başvuruyu geçerse kura çekilecek. Daha önce evi olmaması ve İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekecek. 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle hayata geçirilecek. Örnek bir şehir olacak.

YENİ TOPLU KONUT PROJELERİ GELECEK Mİ?

Sürekli olarak sahadayız, vatandaşımızla beraberiz. Hedefimiz İstanbul'da tek riskli yapı kalmasın. Ev sahibi olmayanları ev sahibi yapabilmek için projelerimize devam edeceğiz. 81 ilde sosyal konut gerçekleştireceğiz. 50 bin konutumuzun şantiyesi başladı.

Orta gelirli için de ilk evlerini alabilecekleri bir kontenjanı sunuyor olacağız. Yüzde 20'de gençlerimize kontenjan veriyoruz. Gençlerimiz hayata umutla baksınlar istiyoruz. Yaş kriteri 18-30 yaş aralığında olacak.

"DEPREMDEN SONRA 11 İLDE 173 BİN KONUTUN İNŞASI BAŞLAMIŞ DURUMDA"

Bu süreçte aklımız fikrimiz deprem bölgesinde oldu. Ekiplerimiz hep oradalardı. Depremden sonra 11 ilimizde 173 bin konutumuzun inşası başlamış durumda. İlk etapta 319 bin konutumuzun inşasına başlayacağız. Ardından da 610 bin konutumuzu yapacağız. 319 bin konutu 1 sene içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Orta hasarlı binalar da ağır hasarlı statüsünde değerlendirilecek. Ancak güçlendirilme ihtimali olan, deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş binalarda istek olursa güçlendirme izni veriyor olacak.

11 ilin çalışması tamamlandıktan sonra önceliğimiz istanbul olacak. Bu dünya şehircilik tarihine geçecek bir süreçtir. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ciddi bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Düşük taksitlerle vatandaşlarımız kalan masrafını ödeyebilecek. Biz aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Biz deprem ülkesiyiz. Aynı acılar yaşanmasın diye önemli bir irade ortaya kondu.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU SAYISI 171 BİN 500'E ULAŞTI"

Başvuru sayımız 171 bin 500'e ulaştı. Bu durum, 3 milyon vatandaşımız bu kampanyayla evini yeniliyor demek. 695 bin konutun dönüşümü yapılacak ve etap etap 1 buçuk milyon riskli konutun dönüşümünü yapacağız. Başvuruları 31 Mayıs'a kadar alacağız. Limitleri artırma durumu da var.

Kuramızı çekeceğiz, anlaşmalar sağlanacak ve inşaat projesi hazır olan yerlerde süreci hemen başlatacağız. TOKİ başkanlığımız inşaatları yapacak ve en geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz.

İstanbul'un deprem riski sadece kendisini ilgilendirmiyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşların 5'te biri İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un güvenliği bizim milli güvenlik meselemiz. İnşallah bu süreci tamamlayacağız. En çok başvuru Bahçelievler'de bulunuyor. 756 bin bağımsız bölümü içeren başvuru söz konusu. Buradaki farkındalığı unutmamak lazım.

"İSTANBUL DIŞINDA DA DÖNÜŞÜM PROJESİNİ UYGULAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

85 milyon kardeşimiz deprem bölgesi için mücadele etti. İlk andan itibaren yardımlarımızı yapıyoruz. Biz bütün depremlere gittik, her acıda devletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbul dışındaki 7 bölgemizde de inşallah bu projeyi uygulamayı düşünüyoruz. İzmir'de 5 bin 61 konutu tamamladık. Bu iradeyi bütün şehirlerde göstereceğiz.

DEPREM BÖLGESİNE TEPKİLER

Biz deprem bölgesi kime oy verir diye bakmadık, herkese yapılması gereken yardımı yaptık. Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bunların vicdanına bırakmayacağız.

Nasıl İzmir'deki depremde, Antalya'da Muğla'da yangınlarda yardım yaptıysak yine yapacağız. Acı üzerinden siyaset olur mu? Biz bir olacağız, ötekileştirme kabul edilemez.

Milletimiz 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek verdi. 14 Mayıs'ta milletimiz hayallerle gerçekleri ayırt etmiş, sırtını PKK'ya dayayanlara değil, ülkesi için mücadele edenlere destek olmuştur. Söz verip sözünü tutmayanlara değil, 21 yılda 100 yıllık işler yapanlara destek olmuştur. Seçim gecesi kazanıyoruz, öndeyiz dediler ama ne oldu?

Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta cevabını vermiştir.