Murat Kurum, İstanbul için kolları sıvadı: "Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından İstanbul'da Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. İstanbul'un trafik çilesine son verecek projelere ilişkin yapılacaklar değerlendirildi.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.

İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!" ifadelerini kullandı.