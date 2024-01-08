Murat Kurum, İBB'den atılan işçilere dikkat çekti: "Geri alacağız"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu çalışmaları belediye başkanlarımızla birlikte yapıyor ve İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları da kararlı bir şekilde atıyor olacağız." dedi.

Murat kurum Kurum, İBB tarafından işten çıkarılanlara ilişkin, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız" ifadelerini kullandı.