Murat Kurum duyurdu: İstanbul'da ev fiyatlarını düşürecek dev proje!

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06 Mart 2024 Çarşamba 23:42:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 23:42:00

Murat Kurum duyurdu: İstanbul'da ev fiyatlarını düşürecek proje!

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm ve yüksek kira fiyatlarına çözüm olacak dev projesini açıkladı. Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Kurum, projeyi İstanbul'un her ilçesinde gerçekleştireceklerine değinerek, "39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaşımdan, kentsel dönüşüme, sosyal yardımlardan trafik ve taksi sorununa kadar birçok farklı alandaki projelerini ve vizyonunu açıklayan Kurum, kira fiyatlarının düşürülmesi 100 bin kiralık konut yapacaklarını duyurdu.

Murat Kurum'un açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

"Gittiğimiz her yerde coşkuyu görüyoruz. Bir heyecan var. İstanbul yorulmuş, beklentileri karşılanamamış. Gittiğimiz yerlerde ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden yeşil alanlara projelerimizi paylaşıyoruz.

CHP-DEM'İN KENT UZLAŞISI

CHP ve DEM Parti arasında kirli ittifaka değinen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü;

DEM, 22 ilçede belediye başkanı adayı çıkarmamış. Bazı ilçelerde adayları CHP listelerinde. Sonuçta kent uzlaşısı altında ittifak yaptıklarını kendileri söylüyorlar. Bunun ismini koyamadılar. Başak Demirtaş adaylığını ilan etti. Talimat gelince "ben aday değilim" dedi. Orada terör örgütü elebaşı açıklama yaptı. İttifakı işaret etti. Sonra aday değişti. O adayların da ne yapıp yapmayacağını göreceğiz. Masa arkasında her zamanki gibi bir ittifak söz konusu. Bunu da niye gizlerler anlamıyorum. Çıkın mertçe söyleyin. Bakıyorsunuz masada 6 kişi, 8 kişi. Biri üzerinde biri altında. Diğer adayların nasıl bir söylem içinde olduğu beni ilgilendirmiyor. Tüm adaylara saygılıyız. Milletimiz 31 Mart'ta şunun kararını verecek, 5 yıllık süreçte verdiği sözleri tutmayan bir aday var, diğer tarafta bakanlık yapmış, milletin yanında olmuş bir aday var. Türkiye Yüzyılında İstanbul lokomotif bir şehir olsun mu olmasın mı? Bunun kararının verileceği bir seçim olacak.

5 YILDA 650 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut olduğunu belirten Kurum, "Biz 650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimizde maalesef CHP'li İBB Başkanı şunu ifade ediyor. Bu konutlar dönüştürülmemeli diyor. Niye? Çünkü kendisi böyle bir işi yapamayacağını biliyor. İstanbul bir deprem şehriyse, Türkiye bir deprem ülkesiyse dolayısıyla bu manada İstanbul'da depremi birinci gündem haline getirmek zorundayız. İstanbul'da istiyoruz ki tek bir riskli yapı kalmasın. İstanbul'da baktığınızda 1.5 milyon riskli konut var. 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bizim bir şekilde vatandaşımıza bu işi yapıp vermemiz lazım. 650 bin konutu 5 yıl içinde dönüştürmek istiyoruz. 300 binini KİPTAŞ vasıtasıyla, yılda 60 bin konut dönüştüreceğiz. Belediye olarak da 300 bin konutu yerinde biz dönüştürerek bu dönüşümü yapmak istiyoruz. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL de taşınma ve kira yardımı vereceğiz." dedi.

Etiketler : Murat Kurum İstanbul Konut ak parti chp dem İBB
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